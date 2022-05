Bus gør det let at stemme på landet

MORS:For at give en håndsrækning og gøre det let for dem, som ikke har mulighed for at stemme til folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 1. juni, er der som noget nyt indsat en brevstemmebus, som kører ud til fem byer på Mors på tirsdag 24. maj. Det oplyser Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen er gået fra 18 til 5 valgsteder. Derfor er der en del borgere, som skal til et nyt valgsted i år, når de skal stemme om forsvarsforbeholdet. Med brevstemmebussen søger man at gøre det endnu lettere at brevstemme, idet der ikke er tidsbestilling og bussen kommer rundt flere steder på øen.

Ønsker man at brevstemme i bussen, så skal man huske at medbringe legitimation. Det kan for eksempel være kørekort, pas, sundhedskort eller valgkort.

Brevstemmebussens køreplan 24. maj bliver således:

Sdr. Dråby - kl. 09:00-10:00 på parkeringspladsen ved kirken og forsamlingshuset, Dråbystræde 66.

Sundby - kl. 11:00-12:00 på parkeringspladsen foran forsamlingshuset, Sundbyvej 40.

Tæbring - kl. 13.00-14.00 på parkeringspladsen foran forsamlingshuset, Råghøj 43.

Øster Assels - kl. 15.00-16.00 på parkeringspladsen ved Dagli’ Brugsen, Asselsvej 174.

Ørding - kl. 16.30-17.30 på parkeringspladsen ved købmanden og overfor kirken, Skolesvinget 18.