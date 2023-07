BusinessPark på vej på Mors

MORS: Arbejdsgruppen bag Morsø Erhvervsråds tanker om etablering af BusinessPark Mors vil samle ideer og inspiration fra mulige brugere og potentielle investorer

Planerne er stadig på et meget forberedende stadie, men de begynder at tage form og afstikke en retning for, hvordan man kan komme videre med etablering af en business park på Mors. Morsø Erhvervsråd har nedsat en arbejdsgruppe, der skal afsøge mulighederne og interessen for at skabe et erhvervs-fællesskab for virksomheder, og arbejdsgruppen er nu parat til at gå i dialog med det lokale erhvervsliv om tankerne.

- Indtil videre holder vi det hele meget åbent for at bringe så mange ideer som muligt i spil. Derefter tager vi fat på at konkretisere planerne, definere målgrupper og se på fysiske rammer for et erhvervsmæssigt fællesskab, siger Torben Eilskov Leth, ejer af virksomheden Telvera, formand for arbejdsgruppen og medlem af Morsø Erhvervsråds bestyrelse.

Foruden ham og erhvervschef Susanne Toftegaard Hansen består arbejdsgruppen af følgende repræsentanter for henholdsvis Morsø Erhvervsråds bestyrelse og virksomheder på Mors: Anne Bjerre Larsen, Janne Marie Erhardsen, Malte Houe, Niels Markussen, Hanne Friis, Klaus Hvidtfeldt Larsen og Mathias Boll Overgaard.

- Det overordnede formål med parken vil være at understøtte iværksættere og eksisterende virksomheder med fysiske rammer, der skaber synergi og nye muligheder for virksomhederne på tværs. Vi satser på, at både nyetablerede og igangværende virksomheder inden for en lang række brancher vil kunne drage nytte af hinanden og af de fælles faciliteter, businessparken kan tilbyde, siger Torben Eilskov Leth. han fortsætter:

- Erfaringen fra andre byer viser, at et fællesskab som dette kan være relevant for både iværksættere, mindre virksomheder, små afdelinger af større virksomheder, folk med behov for en arbejdsplads 2-3 dage om ugen og mange andre. Det behov findes også på Mors, siger formanden.

Efter sommerferien vil arbejdsgruppen gå i gang med at afdække interessen. Dels hos mulige brugere af rammerne og dels hos potentielle investorer, som kan se en interesse i at styrke det lokale erhvervsliv med en businesspark, der både socialt og kommercielt åbner nye muligheder for nye og bestående virksomheder på Mors.