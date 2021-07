Butik udsat for tricktyveri

ØSTER JØLBY: I weekenden var Super Brugsen på Præstbrovej i Øster Jølby ifølge Thisted Politi udsat for et tilfælde af tricktyveri.

Politiet oplyser, at bedrageriet skete cirka kl. 18.30 søndag aften.

- To mandspersoner indfinder sig for at lave noget køb og veksling af penge og så videre. Det er en kendt måde at gøre det på. Efterfølgende konstaterer ekspedienten, at der mangler 1000 kroner i den handel/veksling, han har været udsat for, siger Søren Ribens fra Thisted Politi.

En anden kunde i butikken lagde mærke til, at handlen/vekslingen så mærkelig ud, og fulgte efter de to personer og noterede sig bilnummeret, fortæller politiet.

Kunden kunne derfor fortælle, at de to personer kørte væk i en sort Ford Mondeo, som ifølge vidnets forklaring har det tyske registreringsnummer BOZK699.

Vidnet har desuden beskrevet den ene person som en mand på 50-55 år, cirka 170 centimeter høj, kraftig kropsbygning, ubarberet og med kort, mørkt hår, oplyser Thisted Politi.