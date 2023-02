Butikslukning gav souschef et skub i en helt anden retning

MORS:Louise Pold arbejdede som souschef i Aldi indtil for nyligt. I forbindelse med at discountkæden har valgt at lukke sine butikker i Danmark, skulle hun pludselig ud at se sig om efter et nyt arbejde. Valget faldt på at skifte karriere og tage en sosu-uddannelse.

Hun er en af 34 nye sosu-elever, som Morsø Kommune har ansat i januar. Uddannelsesleder Annette Sø siger:

- Jeg oplever, at flere er interesseret i et karriereskifte nu, hvor vi tilbyder løn i stedet for SU under uddannelsen og jobgaranti efter endt uddannelse. Derudover er der også en tryghed i, at vi ansætter i et sammenhængende forløb, hvilket betyder, at der er klarhed over, hvor man skal hen i de forskellige oplæringsperioder, og at der bliver taget godt hånd om den enkelte gennem hele uddannelsesforløbet.

For Louise Pold var tanken om at tage en sosu-uddannelse ikke fjern.

- Jeg kan rigtig godt lide at give en god service og have kontakt med mennesker. Det brugte jeg meget i mit tidligere job, og det tænker jeg også kan komme rigtig godt i spil her. Jeg har før leget med tanken om at blive sosu, så da min jobsituation ændrede sig, så fik jeg et skub til at gøre alvor af det, fortæller Louise Pold om sit karriereskifte.

Annette Sø er rigtig godt tilfreds med, at det er lykkedes for Morsø Kommune at ansætte 34 nye elever i januar.

- Det har været en god start på 2023. Det er en positiv udvikling, som jeg håber, vil forsætte. Vi gør et stort stykke arbejde for at rekruttere og vise, at faget har meget at byde på. Det skal vi forsætte med, for der bliver ikke mindre brug for folk i faget fremover, fortæller uddannelseslederen.

Hun peger på, at Morsø Kommune står til at skulle bruge omkring 600 nye sosu-medarbejdere i løbet af de kommende 10 år på grund af medarbejdere, som trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet af naturlige årsager. Kommunen søger derfor lige nu efter endnu flere elever.

De nye elever, der blev ansat i januar, er i alle aldersgrupper, og det ser Annette Sø kun som en fordel. Hun fremhæver, at livserfaring er noget, som virkeligt kan bringes i spil som social- og sundhedsmedarbejdere, da man lettere kan relatere og bruge sin egne oplevelser i mødet med borgerne.

Det mærker Elise Nielsen, som senest har arbejdet ved Outrup Vinduer og døre og nu arbejder som ufaglært på plejecenteret Duelund i Nykøbing.

- Jeg har i mange år arbejdet i industrivirksomheder og blandt andet stået ved samlebånd. Nu opstod muligheden for et karriereskifte, hvor jeg kan bringe mig selv og min livserfaring mere i spil. Det at arbejde med mennesker og ikke maskiner ser jeg meget frem til, fortæller Elise Nielsen.