Byen vokser: 29 nye store byggegrunde på vej

NYKØBING:Den største samlede udstykning af nye byggegrunde i Nykøbing i mange år er på vej. Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø har besluttet sende forslag til Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken samt tilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring fra 1. juni til 27. juli.

Det drejer sig om det ubebyggede trekantområde, der afgrænses af Limfjordsvej, Rolstrupvej og erhvervsområdet langs Elsøvej.

- Her kan der blive 29 store byggegrunde, som, hvis ellers planprocessen forløber uden forhindringer, vil kunne udstykkes og sættes i salg næste år. Der bliver tale om et luftigt boligområde gennemskåret af stier, hvor der på grund af vekslende terrænforhold må bygges i tre kategorier i henholdsvis et, halvandet og to plan, således at tagene på de kommende huse kommer til at ligge i samme højde, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD).

Kort over loklaplanområdet Rolstrup-trekanten (gult). Illustration: Morsø Kommune

Udover det private udstykningsområde omfatter lokalplanområdet på 12 hektar en ubebygget kile mellem de to afdelinger af Rolstrupparken ned mod det grønne område Dueholmkilen.

- Dette attraktive område vil vi udlægge som tæt-lavt byggeri af samme type som Rolstrupparken. Det kunne tænkes at være interessant for den af byens boligforeninger eller for en privat investor, der vil bygge lejeboliger, siger formanden.

Han understreger, at den kommende udstykning kommer forud for det boligområde, som kommunen mere eller mindre tvunget af planlovgivning har reserveret i Vodstrup langs Nørrebro.

- Status for Nykøbing er, at der i øjeblikket i Eghøjparken er fire og på Overgårds Allé 11 ledige grunde. Det er for lidt til at imødekomme den byudvikling, der ønskes, og som der er behov for. Derfor sætter vi dette planarbejde i værk, der vil samle Rolstrup til et sammenhængende byområde, hvor der også vil være plads til grønne områder og regnvandsbassiner udformet som søer, siger Meiner Nørgaard.

Det kommende parcelhusområde har været ejet af kommunen og lejet ud til landbrugsdrift samtidig med, at det omfatter en tidligere daginstitution og tre private huse. Men det har været taget ud af kommuneplanrammen, der er udlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning.

Årsagen til det har været lugtgenerne fra et stort husdyrbrug på den anden side af Limfjordsvej. Kommunen købte for et år siden retten til husdyrhold af ejeren af Elsøvej 111 for 3,35 millioner kroner, som i nær fremtid ophører, og derved kan området genindtræde som boligområde gennem det foreslåede Kommuneplantillæg 1.