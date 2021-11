Byggeri går helt efter planen: Rejsegilde på Nykøbings nye sportshal

NYKØBING:Byggeriet af den nye sportshal til padeltennis på H. C. Ørstedsvej er nu så fremskredent, at der onsdag kunne fejres rejsegilde.

Det er Torben Haaning, lokal forhandler af VW, der er initiativtager på projektet.

Han har allieret sig med Jan Larsen fra virksomheden Racket Club, der arbejder på at opføre haller til padeltennis rundt om i Danmark.

Jan Larsen kunne ikke være til stede ved onsdagens festlige anledning, og derfor måtte Torben Haaning alene tage imod gæster.

- Vi har fået mange positive tilkendegivelser på projektet, og indtil videre ser det ud til, at vi også overholder tidsplanen, sagde han i sin tale ved velkomsten.

Hallen ligger på en 4800 kvadratmeter stor grund tæt på Morsø Multipark, Sparekassen Thy Arena Mors, sportscollege og skoler.

Padelhallen bliver 24 meter bred og 72 meter lang, med 9,5 meter til loftet. Den høje loftshøjde er ideel, når man har med padeltennis at gøre.

Der har løbende været mindre justeringer i den måde, hallen bliver udformet på, forklarer Torben Haaning:

- I den oprindelige tegning havde vi fem hele baner, men vi har besluttet os for at lave fire baner samt to single-baner, siger han.

Almindeligvis spilles padeltennis to-mod-to, men på de lidt mindre single-baner er det muligt at spille en-til-en.

Hallen bliver desuden selvfølgelig udstyret med omklædningsrum, og derudover indrettes et lounge-område, der også giver mulighed for at leje hallen ud til sociale eller festlige anledninger.

Der skal være højt til loftet, hvis man skal spille padeltennis.

Selvom man lige nu hører om stigende priser på råvarer samt forlænget leveringstid, så har byggeriet af hallen været stort set forskånet for forsinkelser.

- Der har været nogle små prisstigninger her og der, men det er indenfor det forventelige, siger Torben Haaning.

Den nye sportshal bliver til som følge af en privat investering, som Torben Haaning og Jan Larsen har delt ligeligt mellem sig.

Tanken med hallen er, at der skal være åbent fra kl. 6 om morgenen til midnat.

Byggeriet forventes at være afsluttet i starten af februar 2022.