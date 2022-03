Café-ejer i opråb: Tis, bræk og joints på vores område

NYKØBING:Som navnet antyder er Café Sult på Havnetorvet i Nykøbing et sted, der primært forsyner kunderne med fast føde. Og med lukketid klokken 22 hver aften er cafeen ikke en del af Nykøbings natteliv.

Men det sker tit, at folk der er senere ude, og som har fået en rigelig forsyning af de våde varer, benytter sig af det møblement, som Café Sult døgnet rundt har stående foran cafeen.

Tisser og brækker sig

Og de natlige gæster nøjes ikke med at sidde og tage sig et hvil:

- Vi har flere gange oplevet, at folk tisser på vinduerne og i vores planter, brækker sig og knuser flasker inde på vores område, fortæller indehaveren af Café Sult, Jane Jacobsen.

Senest er hun blevet gjort bekendt med, at der i weekenden blev tisset mod vinduer. Og at der blev rullet joints ved bordene foran cafeen.

Da de pågældende blev gjort opmærksom på, at det ikke var en okay måde at opføre sig på, blev det ifølge Jane Jacobsen besvaret med ”truende adfærd”.

Også efter forrige weekend mødte personalet på Café Sult ind til et udeområde, der var tydeligt præget af ubudne gæster. En bænk var blevet ødelagt, og der var spor af, at en havde brækket sig.

- Jeg synes, at det er super ærgerligt, at der ikke vises mere respekt for andres ejendom. Efter hver weekend bruger vi meget tid på rengøring udenfor, fortæller Jane Jacobsen.

Bebrejder ikke værtshusene

Hendes café er nabo til et værtshus, hvis gæster muligvis kan være blandt dem, der bagefter aflægger en ikke særlig hensynsfuld visit på Café Sults udeområde.

Men Jane Jacobsen understreger, at hun ikke har noget at bebrejde indehaveren af hverken dette eller de andre værtshuse i byen.

Det var nattelivets gæster, hun appellerede til, da hun efter den seneste episode skrev et opslag til Facebook.

- Mit ønske er at ruske lidt op i moralen blandt nattelivets gæster, siger hun.

Samtidig har Jane Jacobsen hentet tilbud hjem på videoovervågning af området foran cafeen.