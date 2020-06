Café Holmen er sat til salg

NYKØBING:- Ja, det er rigtigt: Jeg har sat Café Holmen til salg, bekræfter indehaver Bethina Holm i telefonen.

Om årsagen siger hun, at helbredet ikke længere kan holde til det, bl.a. har hun fået konstateret forhøjet blodtryk:

- Jeg er 52 år og kan godt mærke, at jeg ikke længere er 30, så det er bl.a. nattearbejdet efter et selskab, jeg ikke rigtig har kræfter til, siger hun.

Hun har ikke haft problemer med at skaffe personale, tværtimod, har kun tre kokke, og da hun i år søgte sommermedhjælp, væltede det ind med ansøgninger, fortæller hun. Men at stå for driften er hun alene om.

Bygningen på havnen i Nykøbing ejer kommunen, og hun siger, at hun synes, Morsø Kommune gør rigtig meget for at markedsføre øen over for potentielle turister.