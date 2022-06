Campingmutter og -fatter på +80 siger stop: - Nu vil vi sælge!

SEJERSLEV:50 år som campingmutter og -fatter er nok. Og 80 år og lidt til må være en godkendt alder til at gå på pension. Det mener i hvert fald Lis og Jørgen Bruusgaard, der nu vil sætte parrets livsværk, Gerlis Camping i Sejerslev, til salg.

- Det er da alderen, der trykker. Jørgen og jeg er sunde og raske, men vi bliver hurtigere trætte. Så her i år tog vi beslutningen om, at pladsen skal sælges. Det er så nyt, at vi ikke har slået det op endnu, og vi er heller ikke i kontakt med en mægler. Faktisk har vi ikke det mindste begreb om, hvor let det bliver, men nu prøver vi, siger Lis Bruusgaard, der egentlig hedder Anne Lise til fornavn.

Det var hende, der i de første år efter at parret i 1967 havde købt en landejendom i den nordlige udkant af Sejerslev, tog sig af campinggæsterne, mens Jørgen arbejdede på molerværket. Siden kom Jørgen ind i driften, og han har blandt andet bygget pladsens syv hytter med hjælp fra en campist, der var tømrer.

Værterne viser gerne vejen - her på mooncar. Arkivfoto: Bo Lehm

I det hele taget er Gerlis Camping et sted, hvor man ikke hænger sig så dybt i rollerne. Campisterne får lov at give en hånd med, og værtsparret plejer at feste med dem, når anledning byder sig. Det er også en børne- og familievenlig plads med kæledyr og legeredskaber.

- Vi har fået pladsen vurderet til en pris, som bliver udgangspunktet. Vi vil helst sælge samlet som en 14 hektar ejendom med camping, beboelse og jord. Der er ikke nogen medarbejdere at overtage, for Lis og jeg har drevet pladsen selv, siger Jørgen Brusgaard.

Parret oplyser, at belægningen sidste sæson var væsentligt bedre end i corona-året 2020, og også i år er der pænt med gæster.

Hvor skal I selv bo, når I sælger?

- Vi ejer tre huse i Sejerslev foruden pladsen, så mon ikke det går, siger Jørgen Brusgaard.