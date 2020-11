Caroline Attermann blev Årets Sportsnavn

NYKØBING:- Det er bare virkelig fedt. Det er en anerkendelse af alt det, man har gjort og oplevet.

Sådan sagde den 16-årige ponyrytter Caroline Attermann, da hun lørdag på Kirketorvet i Nykøbing blev kåret til Årets Sportsnavn på Mors 2019, som NORDJYSKE Thy-Mors i samarbejde med Morsø Kommune uddeler.

Den 16-årige morsingbo kunne ikke selv være fysisk til stede under overrækkelsen af prisen på grund af et arrangement på sin efterskole, men hun var med på en videoforbindelse på sin mors, Lone Attermann, telefon.

- Jeg tror, det bliver svært at blive ved med at være i toppen. Men det, jeg har opnået, kan ingen tage fra mig, og det er prisen med til at holde fast i, så den betyder meget, sagde Caroline Attermann, der med prisen modtager 5000 kroner og en pokal.

Selvom Caroline Attermann var med på telefonen, var det tydeligt at både se og høre, at det var en glad 16-årig pige, der modtog prisen som Årets Sportsnavn på Mors, hvor der medfølger en pokal og 5000 kr. Foto: Torben Hansen

Caroline Attermann vinder prisen Årets Sportsnavn på Mors 2019 på baggrund af sin præstation sidste år, hvor hun på ponyen Forrests Fame And Fortune vandt individuelt guld ved de nordiske mesterskaber for kategori 2-ponyer og tilmed bidrog til dansk guld for hold ved samme lejlighed. Hendes pony skal dog sælges nu, fordi den 16-årige morsingbo til nytår er for gammel til at ride pony.

- Det er mega ærgerligt, men jeg skal i gang med min nye hest, og jeg håber, jeg kommer til at ride konkurrencer på den også. Men det er svært at sige, hvor vi ender henne, for der er virkelig meget arbejde i det, og der er så mange dygtige hesteryttere, så det bliver nok svært at komme i toppen, som jeg har været på ponyen, sagde Caroline Attermann.

Husker 2019 for oprykning

De to runner ups, BMX-kører Rikke Balle og Nordvestmors’ bedste fodboldmandskab, var også repræsenteret lørdag til kåringen og modtager hver 2500 kroner som påskønnelse for deres store sportslige præstationer i 2019. Rikke Balle for sin sølvmedalje ved de nordiske mesterskaber i BMX og Nordvestmors’ fodboldherrer for den første oprykning nogensinde til serie 1.

Torben Nygaard, der repræsenterede Nordvestmors’ fodboldherrer, fortalte, at selvom holdet igen er tilbage i serie 2, husker de alligevel 2019 for oprykningen.

- Vi ville selvfølgelig gerne have vundet prisen, men det er en kæmpe fornøjelse bare at have været nomineret, og at folk synes, det vi gjorde, var fedt, sagde Torben Nygaard.

BMX-kører Rikke Balle kunne ikke deltage ved lørdagens kåring og var i stedet repræsenteret af sin far Hans Balle (tv.). Lone Attermann var til stede for sin datter Caroline Attermann, mens Torben Nygaard (th.) repræsenterede Nordvestmors’ fodboldherrer. Foto: Torben Hansen

Kåringen af Årets Sportsnavn på Mors 2019 skulle have fundet sted i Sparekassen Thy Arena Mors fredag 20. marts ved Frivilligfesten, hvor Morsø Kommune hylder ildsjælene og de frivillige på øen, men den store begivenhed blev først udsat og senere aflyst på grund af coronavirus.

Kommunen forsøgte igen at hædre sportmestre og prisvindere ved et mindre arrangement 22. september i Sydvestmors Kultur og Fritidscenter, hvor også NORDJYSKE Thy-Mors sammen med kommunen ville uddele prisen Årets Sportsnavn på Mors 2019, men det arrangement fik corona-pandemien også sat en stopper for.

Prisen til Årets Sportsnavn er i sin tid indstiftet af det hedengangne Morsø Folkeblad, og nu bærer NORDJYSKE Thy-Mors faklen videre i samarbejde med Morsø Kommune.