Ceremoni for nye danskere på Mors

MORS:Torsdag 27. maj kan Morsø Kommune for anden gang holde grundlovsceremoni i byrådssalen på det gamle rådhus for de nye danske statsborgere i området. Her kan de skrive under på, at de nu er blevet danske statsborgere.

I oktober sidste år blev ceremonien for første gang afholdt, og det var også en stor oplevelse for borgmester Hans Ejner Bertelsen.

- Det varmede at se, hvor glade deltagerne var og opleve den gode stemning. Det var også en højtidelig dag. En af deltagerne fortalte bagefter, at dagen ville blive husket som en særlig dag i familiens historie, siger Hans Ejner Bertelsen.

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen af borgmesteren.

Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om at ville overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Under de nuværende coronaforhold vil de tilmeldte ansøgere blive tildelt en tid, og der er kun mulighed for at medtage en gæst til ceremonien. Ceremonien vil tage cirka en halv time, og der er tilmeldingsfrist 3. maj.