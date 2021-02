Chok: Fik batterisyre i øjet

MORS:Mandag morgen gik det grueligt galt for en 20-årig mand, der ville lade et batteri. Den unge tømrer var i gang med at lade batteriet til en teleskoplæsser. Batteriet eksploderer i samme øjeblik og manden får batterisyre i øjet. Ulykken skete ved Blistrupvej, og den unge mand blev fløjet til Aalborg Universitetshospital.

Hvordan hans tilstand er vides ikke.