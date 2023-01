Cirkus i vinterhi: Det fordriver de tiden med

ROSLEV:Det er en kold og våd dag i Roslev. Her, i udkanten af Roslev by, klemt ind mellem naboejendommene i et villakvarter, ligger hovedsædet for Cirkus Mascot.

Lågen, hvor navnet "Cirkus Mascot" står tegnet hvidt på rødt, er det eneste, der afslører, at et af Nordjyllands største og mest populære cirkusser holder til her.

På adressen bor Marianne Deleuran, der i 1994 startede cirkusset sammen med sin daværende mand Jess Deleuran. Sidenhen har ældstesønnen Daniel Deleuran overtaget cirkustøjlerne fra faderen, og siden 2014 har mor og søn i fællesskab stået i spidsen for Cirkus Mascot.

150 optrædener på et år

Før corona gjorde sit indtog, optrådte Cirkus Mascot i omegnen af 150 gange på et år, med en sæson, der typisk strækker sig fra start april og frem til midten af september. Herefter bliver vejret for ustabilt til at fortsætte, fortæller Marianne.

I efteråret 2021 valgte cirkusset at droppe teltene og i stedet lave samtlige af deres optrædener indendørs i større haller. En beslutning, der betød, at Cirkus Mascot i år optrådte helt til udgangen af oktober, før cirkuskaravanen kunne vende retur til Roslev og tage et velfortjent hvil vinteren over.

Marianne Deleuran er særlig kendt for sin optræden med puddelhunde. I dag har hun hele 10 puddelhunde i forskellige størrelser, der alle elsker at optræde. Foto: Bo Lehm

- Vi kunne i princippet fortsætte året ud, nu da vi er rykket indendørs. Det er der dog ingen, der ønsker, slet ikke os. Det er et kæmpe arbejde at drive et cirkus, og det kræver meget forberedelse op til hver enkelt sæson, fortæller Marianne Deleuran.

Kort efter cirkussæsonen sluttede, rejste alt cirkussets personale, der næsten udelukkende består af udlændinge, hjem. Tilbage står Marianne og Daniel i Roslev, men der er ikke meget tid til at læne sig tilbage i stolen og lade batterierne op inden den nye sæson.

Planlægningen af den nye sæson er nemlig et større puslespil, fortæller Daniel. Der skal findes personale og artister, ligesom køreplaner og aftaler med de enkelte byer og haller skal falde på plads.

Herudover er der vedligeholdelse og reparationer af cirkussets udstyr, foruden udvikling og træning til selve showet, hvor Marianne selv optræder med flere af sine dyr.

- Heldigvis har vi en god fordeling mellem os. Daniel står for markedsføringen og det meste af det administrative, mens jeg har mine dyr at tage mig af. Herunder 10 puddelhunde, tre grise, to heste, et æsel og en gås, der alle kræver et par timers træning om ugen, fortæller Marianne.

Vokset op i et cirkushjem

Daniel er bogstaveligt talt vokset op i et cirkus. Den i dag 33-årige cirkusdirektør var ikke mere end fire et halvt, da han optrådte første gang i forældrenes cirkus. Det var i efteråret 1994, og siden da har han optrådt med et hav af numre, lige fra tryllekunstner og slangetæmmer til luftakrobat og professionel klovn.

Daniel Deleuran blev cirkusdirektør allerede som 25-årig. Siden Daniel afsluttede sin 9. klasses eksamen har han brugt det meste af sin tid i cirkusset og kun været væk et halvt år, hvor han var i beredskabsstyrelsen. Foto: Bo Lehm

På nær et halvt år i beredskabsstyrelsen som brandmand har Daniel været med hele vejen i cirkussets levetid, hvor han i dag har bosat sig i ejendommen ved siden af sin mor, for at være tæt på cirkusset og sit arbejde. Alligevel har det ikke altid ligget i kortene, at Daniel selv skulle overtage cirkustøjlerne.

- Da Jess trak sig ud, stod Marianne med valget om at lukke cirkusset eller finde en ny partner til at tage over. Men det er svært at komme udefra, da relationerne og kendskabet til opgaverne er afgørende for samarbejdet. I og med, at jeg har været med, fra jeg var helt lille, og kender cirkusset ud og ind, var den mest oplagte løsning, at jeg tog over, fortæller Daniel.

Daniel var dengang kun 25 år, men trods det store ansvar, der hvilede på de unge skuldre, kombineret med mange ugentlige timer i tæt samarbejde med moderen, så er det gået fantastisk, fortæller Marianne:

- Der er helt klart mange, der ikke ville kunne fungere i dette set-up. Vi tænker meget ens og er gode til at udvise forståelse for hinanden, da vi er enige om, hvordan tingene skal gøres. Jeg har været så heldig at møde en ny mand, som også meget gerne hjælper til i cirkusset. Her er samarbejdet dog noget mere indviklet, da han lige skulle oplæres i vores systemer først, fortæller Marianne.

- Her ser du straks, at Marianne er vant til at opdrage på dyr. Hun formår at få folk til at indordne sig, indskyder Daniel med et grin.

Grisen Sille kan mange kunster, blandt andet køre skateboard, spille bowling og hejse et flag. Den bliver ved, så længe der er flere mariekiks tilbage, fortæller Marianne Deleuran. Foto: Bo Lehm

Overkom krisen

Cirkus- og underholdningsbranchen har ændret sig markant, siden Cirkus Mascot tog på turne første gang i 1994. Konkurrencen om publikums opmærksomhed er kun blevet større takket være internettets udbredelse, fortæller Marianne:

- Alle kan i dag gå på YouTube og finde videoer med vilde kunster og tricks. Det kan vi på ingen måde konkurrere med. Der, hvor vi kan tilbyde noget, som et medie ikke kan, er i omgangen med dyrene. Vi er et cirkus for de mindste, og oplever også, at det er dyrene, der trækker den store interesse blandt børnene.

Konkurrencen med streamingtjenesterne har dog langt fra været det eneste, der har truet cirkussets fremtid. Som så mange andre i underholdningsbranchen blev også Cirkus Mascot hårdt ramt af corona-restriktionerne i foråret 2020.

Konsekvensen herved blev, at Cirkus Mascot måtte aflyse samtlige af sine planlagte opvisninger resten af året og frem til sensommeren 2021.

- Vi fik selvfølgeligt lidt støtte gennem hjælpepakker, men endte med at skulle betale det meste tilbage igen. Dertil plejede vi at hente mange af vores chauffører og teltpersonale i lande som Polen, men i nedlukningsperioden fandt mange af dem noget andet at give sig til i hjemlandet. Kassen var tom, vi skyldte penge til staten og havde intet personale. Fremtiden var usikker, og vi var meget tæt på at måtte lukke, fortæller Daniel.

Efter beslutningen om kun at optræde i hallerne, gør Marianne og Daniel sig nu klar til at sælge nogle af de cirkusvogne, de ikke længere får brug for. Foto: Bo Lehm

- Vores stædighed blev vores redning, indskyder Marianne.

De to cirkusdirektører måtte herefter begynde at tænke i anderledes baner, hvis cirkusset skulle reddes. Længe gik de med planen om at lave et cirkusmarked i baghaven, hvor besøgende og turister kunne lokkes til.

Planen blev dog droppet, da der opstod tvivl om cirkussets tiltrækningskraft, når det nu var folket, der skulle flytte sig i retningen af cirkusset og ikke omvendt, som der altid har været tradition for.

I stedet valgte Cirkus Mascot at droppe cirkusteltet til fordel for optræden i haller og større indkøbscentre. Det ville desuden hjælpe på den akutte mangel på personale til opsætningen. Efteråret 2021 blev derfor et forsøg på, om formatet kunne fungere.

Det kunne det godt, konstaterer Marianne, da beslutningen ikke alene forlængede sæsonen, men også sparede cirkusset for en masse udgifter:

- Uden teltet slipper vi for at skulle have traktorerne med på turne, hvilket gør, at vi nemmere og hurtigere kan flytte os rundt i landet. Dertil kan vi sælge flere af vores cirkusvogne, herunder badevognen og spisevognen, da disse faciliteter nu bliver stillet til rådighed af hallerne, fortæller Marianne.

Marianne fyldte i november 60 år, men den garvede direktør og cirkusartist, der egentligt er kontoruddannet, har ingen planer om at stoppe lige foreløbig:

- Der ligger ingen planer for fremtiden. De seneste år har om noget vist os, hvor uforudsigelig branchen er. Jeg regner med at blive ved mange år endnu, og så vil tiden vise, hvad der skal ske den dag, hvor jeg ikke længere kan være med i samme omfang.