Containere i flammer - tre personer anholdt

MORS:Tre personer - to mænd og en kvinde - blev natten til lørdag anholdt af politiet, sigtet for at stå bag en række påsatte brande i containere i Nykøbing Mors.

Den ene af containerbrandene var ved at brede sig til et beboet hos, ifølge Midt- og Vestjyllands Politi.

Derfor overvejer politiet nu, om de tre personer skal fremstilles o grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling..

I alt blev der sat ild til fem affaldscontainere rundt om i Nykøbing natten til lørdag. Den første brand blev opdaget fredag kl. 23, den sidste kort efter midnat.

En brand i en container ved Captain Møllers Plads var ved at brede sig til træværk i en beboelsesejendom, men ilden blev dog slukket, inden de gik helt galt.

En politihund fik sporet sig frem til en mand, der blev anholdt og sigtet for at stå bag de påsatte brande, oplyser vagtchef Ole Vanggaard fra Midt og Vestjyllands Politi.

To andre - en mand og en kvinde - blev anholdt i en lejlighed, hvor politiet fandt brandbar væske, der måske kan have været brugt i forbindelse med de påsatte containerbrande.

Politiet kan p.t. ikke sige, hvordan de tre personer forholder sig til sigtelserne for at ahve sat ild til containerne.