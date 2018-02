Coop lukker ikke lokale butikker

THY-MORS: Dagligvarer som mælk, brød og frugt kan både morsingboer og thyboer fortsat købe i den lokale brugs eller Fakta.

For hverken Coops butikker som for eksempel kæderne Fakta og SuperBrugsen på Mors, i Thy og i egnen deromkring står til at lukke i nær fremtid.

Det oplyser Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop. Hans oplysning kommer i kølvandet på, at koncernens ledelse for nylig meldte ud, at man i de kommende år risikerer at måtte lukke en række butikker.

Langsigtet strategi

Lasse Bolander, bestyrelsesformand for Coop, udtalte i sidste uge til Børsen, at der skal findes trecifrede millionbesparelser.

- Coop er som den største koncern nødt til at nødt til at adressere det her ved at gå butikkerne igennem med en tættekam. Så tager man dem ud, der ikke er rentable, sagde han til Børsen.

Jens Juul Nielsen fortæller, at bestyrelsesformandens udtalelser handler om en langsigtet strategi, der i november blev vedtaget af Coops landsråd, men endnu ikke er konkretiseret.

På Mors har Dagli’ Brugsen i Frøslev problemer med at finde penge til den daglige drift og risikerer dermed at lukke. 300.000 kr. mangler der i brugsforeningens budget. Butikkens fremtid diskuteres på et kommende borgermøde.