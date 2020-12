Corona eller ej: Nu skal kunsten vises frem. Basta

Nu er det nu. Det lover Niels Otto Degn, formand for Morsø Kunstforening af 1961.

Tirsdag 27. oktober skulle Inge og Asger Mathiassens Mindefonds kunstgave til Morsø Kommune afsløres tre steder i Nykøbing. Det blev aflyst på grund af corona. Nu har man fundet en ny dato, og det bliver fredag 11. december, for corona skal ikke sætte en stopper for kunstgaver til Mors.

- Som corona-situationen udvikler sig, kan det blive langt ud i fremtiden, at der kan laves større arrangementer. Det er ærgerligt at vente alt for længe, når forberedelser er på plads med fundamenter og klargøring at skulpturer. Et planlagt indendørs-arrangement er udelukket, men hverken regn eller snevejr kan nu stoppe processen, skriver Niels Otto Degn i en pressemeddelelse.

De tre skulpturer er skænket af Inge og Asger Mathiasens Mindefond, og alle tre bliver afsløret af borgmester Hans Ejner Bertelsen og fondsformand Lars Erik Nielsen bistår med det praktiske.

Den første afsløring er ved højvandesikringen ved Mågevej over for anlægget, og herefter går det med 25-minutters intervaller rundt til de to andre steder på henholdsvis hjørnet af Soelbergsvej og Østergade og græsarealet ved Holmen over for busstationen.

- Vi håber, at der vil møde interesserede frem, både beboere fra nabolaget til skulpturerne og generelt kunstinteresserede, for de tre skulpturer er værd at se, siger Niels Otto Degn.

De tre nye skulpturer er stenhuggerkunst på højt niveau lige fra de helt abstrakte formstudier og lidt figurative udtryk med sammensatte former udført af de nationalt anerkendte billedhuggere Edgar Funch og Jun-Ichi Inoue og til det naturalistiske udført af den lokale Jørgen Lang Petersen.

- De bidrager alle til den store alsidighed, der er repræsenteret i Morsøs skulpturer i det åbne rum, siger Niels Otto Degn.