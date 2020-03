Corona-hjælp: Morsø Kommune fremskynder renoveringer

MORS:Planlagte renoveringsprojekter på blandt andet Dueholmskolen og Materielgården vil blive fremskyndet for at give arbejde til håndværkere i en tid, hvor mange opgaver aflyses.

Det har Morsø Kommune besluttet som en del af en lokal hjælpepakke til erhvervslivet.

Alt i alt fremskyndes vedligeholdelsesarbejde for 1,5 millioner kroner.

- Det vil være mange forskellige håndværksgrupper, som får glæde af denne beslutning, udtaler Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune, i en pressemeddelelse.

Kommunen har allerede tidligere, som en af de første kommuner i landet, besluttet at tilsidesætte gældende betalingsbetingelser og hastebetale alle regninger fra erhvervslivet for at understøtte virksomhedernes likviditet.

Morsø Erhvervsråd samarbejder tæt med Erhvervshus Nordjylland, der har etableret et akut corona-beredskab for virksomheder, som har brug for hjælp. Dette beredskab er tilgængelig for alle Mors-virksomheder, uanset om de er medlem af erhvervsrådet eller ej.

Også virksomheder, der har brug for at igangsætte nye tiltag og tænke kreativt, kan få vejledning fra erhvervsrådet. Der er restauranter, der ændrer til take-away, og butikker, der etablerer handel via de sociale medier. Flere overvejer at starte webshop. Ifølge pressemeddelelsen fra Morsø Kommune kan der også være økonomisk hjælp at hente, idet Erhvervsstyrelsen netop har åbnet en pulje, som skal bidrage til øget digitalisering i danske virksomheder.

Morsø Kommune har i øvrigt besluttet at åbne genbrugspladsen igen for virksomheder fra mandag 23. marts. Der vil være åbent et par timer om morgenen. Adgang kræver et virksomhedskort, som kan skaffes hos kommunen.

- Der vil naturligt komme affald, når man driver virksomhed. For at give virksomhederne bedre mulighed for at fortsætte dagligdagen, har vi valgt at åbne genbrugspladsen. Nu der kun er adgang for virksomheder, giver det vores medarbejdere en lav risiko for smitte, fortæller Hans Ejner Bertelsen.