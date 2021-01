Corona på Mors: Her er de hårdest ramt

MORS:Vestmors er relativt hårdt ramt af nysmittede tilfælde af covid-19.

I en dugfrisk statistik for ugen 5.-11. januar er der registreret 20 nye tilfælde i postnummer 7950, som dækker Vestmors med Erslev, Øster Jølby, Bjergby og Sundby-områderne. Det er tæt på halvdelen af alle nysmittede tilfælde i kommunen i ugen, idet det samlede antal for øen er 47.

Tallene er trukket fra Statens Serum Instituts Dashboard mandag klokken 14. Det er første gang, at Morsø Kommune oplyser den geografiske fordeling af samlede smittetal for kommunen. Det sker efter en anmodning fra NORDJYSKE, som har kunnet henvise til, at Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg kommuner i Region Nordjylland allerede fremlagde tal i sidste uge.

Slører enkelttilfælde

- Vi vil fremover gøre det på ugebasis. Men da vi er en lille ø, hvor enkelttilfælde vil kunne identificeres til personer, slører vi deltaljer ved ikke at oplyse antallet i et område, hvis det er mindre end seks tilfælde, siger kommunaldirektør Rikke Würtz.

Af de 47 nye tilfælde er 21 konstateret i øens største postnummerområde, 7900 Nykøbing. Foruden Nykøbing by med knap halvdelen af kommunens 20.200 indbyggere omfatter 7900 et område tværs over øen ud til Dragstrup Vig mod vest og hele nordøen med Flade, Sdr. Dråby og Sejerslev.

Mod syd er der kun registreret 6 nye tilfælde. Det område omfatter øens resterende fire postnumre: 7960 Karby, 7970 Redsted, 7980 Vils og 7990 Øster Assels.

Pas på over det hele

Rasmus Andreasen, faglig leder i Morsø Kommunes kommunikationsafdeling, siger, at fordelingen ikke overrasker.

- Der er kun at sige, at man skal være påpasselig over hele øen, for der er smittefare alle steder. Det glædelige er, at smittetrykket samlet er lettet en smule i forhold til ugen før, siger Rasmus Andreasen.

Da var incidensen, altså antal smittede per 100.000 indbyggere, så høj som 311,6. For ugen 5.-11. januar er den nede på 232,5.

Thisted udsender ikke tal

NORDJYSKE har også rettet henvendelse til Thisted Kommune for at få lokale smittetal. Tue von Påhlmann, direktør i social- og sundhedsforvaltningen, siger tallene er så små og jævnt fordelt, at det ikke giver mening at offentliggøre dem. Thisted Kommune har derfor foreløbig valgt at undlade dette.