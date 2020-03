Corona rammer buskørslen på Mors og i Thy: Indstiller ruter fra mandag

MORS:Regeringens tiltag for at få inddæmmet coronavirus rammer nu også bustrafikken på Mors og i Sydthy. Det fortæller driftsleder Martin Josefsen, Morsø Taxi & Turisttrafik.

Fra mandag indstilles buskørslen midlertidligt på ruterne 701-709 samtidig med, at skoler og institutioner holder lukket.

Ruterne betjener især skolebørn og pensionister og dækker hele Mors, men de seneste dage har chaufførerne måtte kigge langt efter passagerer.

- Det er tosset at køre rundt i 50 personers busser, når der kun er tre med, siger Martin Josefsen.

Han fortæller, at de passagerer, der har brug for transport i stedet kan bestille en flextur hos NT eller en taxa, som kan køre dem rundt inden for ruten. Det er gratis for borgeren.

Foreløbig indstilles busserne i 14 dage.

- Men min mavefornemmelse siger mig, at det godt kan blive længere tid end det, siger driftslederen.

Ud over ruterne på Mors er også syv busser i Sydthy indstillet. Her kan man dog ikke blive kørt i taxa. I stedet er der telebusser eller flextrafik til rådighed.