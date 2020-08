Corona-testcenter på Frøslev Skole

FRØSLEV:Fra og med fredag 11. september bliver der liv i Frøslev, når Region Midtjylland åbner et fast testcenter for corona. Her vil det hver anden fredag blive muligt for morsingboer at blive testet for sygdommen Covid-19 i den tidligere folkeskole og sprogskoles gymnastiksal.

- Vi fik en henvendelse fra regionen, der bad os udpege ledige bygninger. Det var naturligt at pege på Frøslev, der ligger centralt på øen, og hvor der er ledige lokaler i skolebygningerne, siger Niels Pedersen, chef for Center for Teknisk Drift i Morsø Kommune.

Helt tom og funktionsløs er skolen dog langtfra. Beboerforeningen Frøslev & Omegn har i adskillige år haft aktiviteter i skolebygningerne, og da sprogcentret forrige år lukkede ned har der været arbejdet med planer for at lade foreningen disponere over en større del af skolelokalerne, der fortsat ejes af Morsø Kommune.

Beboerforeningen breakede

Ellen Margrethe Futtrup kunne fredag breake nyheden på Frøslev & Omegns hjemmeside, som hun er webmaster for.

- Og der er allerede kommet væsentligt flere tilbagemeldinger, end vi er vant til. Vi skal snart have sæsonstart på mandemad og ældreklub, og der har været bekymrede røster, som frygter for smittefare, når folk, der måske er smittet med Covid-19, kommer i huset, siger hun.

Selv frygter Ellen Margrethe Futtrup ikke de nye tilstande.

- Der vil være professionel rengøring efter hver testdag, og vi kan jo bare lade være med at komme på skolen de pågældende fredage. Jeg ser det også som et blikfang for vores by, at så mange kommer hertil, siger Ellen Margrethe Futtrup.

Ingen lejeudgift

Foruden gymnastiksalen vil sundhedspersonalet også skulle bruge skolens café til pauserum. Ifølge Niels Pedersen skal regionen ikke betale leje til kommunen for at benytte Frøslev Skole.