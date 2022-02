Coronasmitte sætter stopper for Mors-Thys kamp mod Skjern

HÅNDBOLD:Onsdag aftens kamp i mændenes håndboldliga mellem Skjern Håndbold og Mors-Thy er blevet udsat.

Det oplyser Skjern Håndbold på sin hjemmeside.

- På grund af smitte i Skjern-truppen er dagens opgør desværre udsat på ubestemt tid, lyder den korte meddelelse på hjemmesiden.

Meddelelsen rummer intet om antallet af smittede, men konstaterer blot lakonisk, at "vi vender tilbage med mere info om et nyt spilletidspunkt, når dette er besluttet".

Det er en udvikling, der frustrerer Mors-Thy-træner Niels Agesen.

- Vi kan ikke gøre så meget ved det her, for selvfølgelig skal kampen aflyses. Jeg kan bare konstatere, at vi nu får endnu en kamp, vi skal have presset ind i kalenderen på et andet tidspunkt. Vi har i forvejen tre kampe, og jeg siger ikke vi er hårdere ramt end andre, men det er stadig en udfordring, siger Niels Agesen.

Nu kan han plotte endnu en kamp ind i en i forvejen tætpakket kalender.

- Der er mange ting i det. Eksempelvis synes jeg ikke, at TTH Holstebro har været fair i forhold til at finde en ny dato for vores udsatte kamp. Vi vil gerne behandle Skjern ordentligt i forhold til at finde en ny dato, men vi er også nødt til at tænke på os selv, siger Niels Agesen.

Kampen skulle have været spillet på hjemmebanen i Thisted og skulle have markeret holdets tilbagevenden til Thyhallen, der er blevet renoveret og udvidet og derfor ikke har været i brug siden 5. december 2020.

- Det er også frustrerende for vores organisation, at vi nu igen må udskyde den fest. Nu kan jeg rigtig godt li' ål, så det gør helt ondt på mig, at vi nu står med stegt til 415 personer, som vi nu mere eller mindre kan smide ud, siger Niels Agesen.

Genindvielsen af hallen med håndbold på topplan må nu lige vente en omgang.