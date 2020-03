COVID-19 spænder ben for Stafet For Livet på Mors

ØSTER JØLBY: I forlængelse af regeringen og sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring COVID-19, har styregruppen for Stafet For Livet på Mors besluttet at aflyse dette års udgave, der skulle have været afviklet 13. og 14. juni.

Det skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Her hedder det videre:

”Vi ved, at deltagelse i Stafet For Livet har stor betydning for rigtig mange mennesker. Vi ved også, at det kun er muligt at afholde stafetten pga. de fantastiske frivillige ildsjæle, vi har her på Mors. Vi vil opfordre til at alle, der har lyst til at deltage i Stafet For Livet, gør brug af muligheden for at deltage på én af de kommende stafetter i efteråret for eksempel i Fjerritslev 5. og 6. september 2020.

Vi har truffet beslutningen om at aflyse stafetten i år for at beskytte alle deltagere og frivillige mod en mulig risiko for smitte. Især vores Fightere, tidligere og nuværende kræftramte, og pårørende har fyldt meget i vores tanker. Fighterne vil i mange tilfælde være ekstra udsatte hvis de bliver smittet med COVID-19. Det er ikke en risiko, vi ønsker at tage.”

- Fighterne er en central del af Stafetten, ja faktisk vores æresgæster. Vi kan ikke se, at det giver mening at gennemføre en stafet uden dem, siger Marianne Markussen, Fighter-tovholder for Stafet For Livet Mors

- Vores mange sponsorer, som alle er lokale erhvervsdrivende store som små, er hele grundlaget for, at vi i nu seks år har kunnet gennemføre stafetten på Mors med et minimum af udgifter. Det kan vi ikke takke nok for - det er en fantastisk flot opbakning, de har vist os år efter år. Vi ved, at rigtig mange erhvervsdrivende går en svær tid i møde, og vi ønsker ikke at komme forbi for at spørge om sponsorater nu. Det er vores måde, at prøve at vise opbakning til dem, siger Thomas Jensen, formand for Stafet For Livet Mors.

Er man allerede tilmeldt, vil man blive kontaktet direkte af Kræftens Bekæmpelse for at aftale, hvordan et indbetalt deltagergebyr skal tilbagebetales, doneres eller flyttes til en anden stafet.

Stafet for Livet vender tilbage til Mors12. og 13. juni 2021, og styregruppen vil desuden arbejde på at få et støttearrangement op at stå i efteråret.