Cykelbroen var de alle med på

- Der har ingen vaklen været. Alle seks partier har ønsket en sikker krydsning af Næssundvej for børn og unge i form af en cykel- og gangbro. Den er nu sikret, og jeg vil antage, at vi sender den i et udbud, der både skal tage højde for sikkerheden og det æstetiske i denne kommende byport til Nykøbing.

Det siger Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalg for teknik og miljø, der som det eneste af Morsøs tre faste fagudvalg kan opleve det netop indgåede forlig om næste års budget som en slags juleaften.

- Ja, vi får et travlt år i 2024, og det kan jeg som formand kun bifalde, siger Meiner Nørgaard.

Udvalget måtte tidligere på året til til efterretning, at staten ikke vil støtte en dyr broløsning hen over den trafikerede Næssundvej. Morsø måtte selv betale, og det gør man ved at afsætte fire millioner kroner i 2024 og de resterende 1,75 mio. kr. i 2025 til dette dyre led af den bløde forbindelse gennem Dueholmkilen, som anlægges de kommende tre år.

Der bliver også snore at klippe for udvalgsformand Meiner Nørgaard i 2024. Arkivfoto: Peter Mørk

Budgetforliget indebærer en årlig driftsbesparelse på samlet 12,6 mio. kr. På anlægssiden blev der til en samlet engangsudgift på godt 43 mio. kr., som tilfalder udvalg for teknisk og miljø. Den store post tilfalder infrastruktur, som langt hen ad vejen vil gå til asfaltbelægninger.

- Som udgangspunkt er jeg godt tilfreds med de 19,4 mio. kr., der blev til infrastruktur. Lige nu er vi i fuld gang med at lægge asfalt på de kommunale veje, og den proces skulle gerne fortsætte næste år, for vores vejnet er ikke alle steder til at råbe hurra for. I de 19,4 mio. ligger også poster til trafikforbedringer og stisystemer, som realiseres, hvis vi opnår støtte fra staten, men ellers er beløbet på niveau med den årlige pulje, som er nødvendig, hvis ikke vejene skal forfalde. Puljens størrelse er jeg som udvalgsformand meget tilfreds med, siger Meiner Nørgaard.

9,5 mio. kr. tilfalder den tidligere folkeskole i Erslev, som gennem mange år har været Morsøs tilbud til børn med autisme.

- Vi har en pædagogisk særdeles velfungerende specialskole i Erslev. Indholdet er rigtigt godt, rammerne er rigtigt dårlige. Det gør vi noget ved nu. Der renoveres, og der bygges til med ny undervisningsfløj med de mange små rum, der er behov for i denne form for undervisning. Projektet bliver en fremtidssikring af, at der vil være skole i Erslev mange år frem, siger udvalgsformanden.

Med i anlægsbudgettet er også det for længst vedtagne køb af bygningerne til det kommunale storkøkken Skovparken i Nykøbing for 1,8 mio. kr. Et endnu større beløb, to mio. kr., går til vedligeholdelse af bygværker og broer.

- Vi har seks-otte kommunale vejbroer, som der er lagt en plan for at renovere, så de ikke forfalder. Det går i gang i 2024, siger Meiner Nørgaard.

På skole- og pasningsfronten oplever Sydmors Skole og Børnehus en så stor tilstrømning i vuggestue og børnehave, at der afsættes 800.000 kr. til at etablere flere grupperum. I Hvidbjerg får Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter og Sydvestmors Friskole for 1,5 mio. kr. ny p-plads med busholdeplads. Og i Nykøbing flyttes Dagplejens Hus fra Rolstrupvej til Skomagerhuset i Skolegade. En udgift på 1,3 mio. kr., men formanden påpeger, at den hidtidige grund vil kunne sælges til parcelhusbyggeri. Og så får M. C. Holms Skole en forbedret cykelparkering og p-plads for 225.000 kr., og der skal laves p-plads ved Fyrvejen 65 for 650.000 kr.

Toiletter er der også tænkt på. Turister og badegæster får et nyt offentligt et i Søbugten for 300.000 kr., og øvrige kommunale aftrædelsesrum, som har trængt i årevis, får en samlet renoveringsmæssig lettelse på 220.000 kr.

Endelig er der afsat en hel million til at købe en dampmaskine til at bekæmpe ukrudt på kommunale arealer. Det er ikke gratis at være grøn. Heller ikke, hvis staten ikke vil give sig i Morsøs kamp for at måtte bruge vindoverskud på elbiler og tilhørende grej til hjemmeplejen. Hvis det ender sort, er der sat 400.000 kr. af til ladestationer ved kommunale bygninger.