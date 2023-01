Da børnene gik i strejke: Caroline graver i industriens historie

NYKØBING:- Jeg vil gerne vise, hvor meget foretagsomhed der er på Mors. Det svære bliver at vælge ud blandt alt det, der er.

Det siger Caroline Andsager Højlund, museumsinspektør på Museum Mors. Hun er netop gået i gang med at forberede en ny særudstilling, der åbner på Støberimuseet i Nykøbing til sommer. Den får titlen "Industriens billeder", og udstillingen vil via lokalhistoriske fotografier og korte billedtekster fortælle om industrihistorien på øen.

Der er virksomheder, der er selvskrevne til at indgå i udstillingen, som Østerskompagniet, skibsværftet i Nykøbing, molerværket på Nordmors og selvfølgelig Morsø Jernstøberi, hvis gamle bygninger danner rammen om Støberimuseet. En stor virksomhed i Nykøbing frem til midten af sidste århundrede var også Th. Damborgs Cigar & Tobaksfabrik, der hovedsageligt beskæftigede kvinder og børn. I 1898 gik børnene i strejke for at få mere i løn, men strejken varede kun en dag, eftersom børnenes forældre tvang dem tilbage på arbejde igen af frygt for helt at miste den beskedne indtægt.

- Jeg er ved at prøve at afgrænse, hvad der er industri, og hvor langt frem i tiden, udstillingen skal gå. Det bliver i hvert fald ikke alle produktioner, der har været på Mors, jeg kan få plads til i udstillingen, siger Caroline Andsager Højlund.

Hun tænker, at en fabrik som Malte Haaning Plastic, der er kendt for sine Hama-perler, nok skal med som noget af det nyeste.

Støberimuseet blev i december besøgt af mange tusinde mennesker, hvoraf mange aldrig tidligere havde været indenfor i udstillingen. Det skete i forbindelse med det meget velbesøgte julemarked, som Museum Mors havde premiere på i starten af julemåneden, sammen med en række samarbejdspartnere. Her foregik en del af markedet inde i museet, hvor der i den forbindelse var gratis adgang.

- Det var fedt, at der var så mange, der fik set Støberimuseet, måske for første gang, siger museumsdirektør Anders Have Espersen og fortsætter:

- Nu, hvor vi er så langt med oprydning og formidling, kan vi begynde at markedsføre museet noget mere. Nu har vi faktisk også fået sat lyd dernede, idet vi har haft en praktikant i fire måneder i efteråret, som har interviewet gamle medarbejdere og siddet med gamle filmoptagelser.

Han oplyser, at der er bred enighed blandt samarbejdspartnerne bag julemarkedet om at gentage succesen i år.

- Og det bliver stadig med gratis entre, siger museumsdirektøren.