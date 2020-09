Da lyset gik ud for Limfjordsteatret

NYKØBING:Fugtproblemer og coronaforsinkelser er årsag til, at den ellers så unikke facadebelysning på det nye Limfjordsteater - Spar Nordlyset - i en længere periode har været slukket.

- Men nu, nærmest på årsdagen for teaterhusets indvielse, har vi fået problemerne løst og kan begynde at lade nordlyset danse mere og mere, efterhånden som vi går den mørke tid i møde, siger teaterleder Gitta Malling.

Problemet har været, at der trængte fugt ind til samlinger og stik, som kortsluttede mange af de led-pærer, som ligger i bånd inde bag facadepladerne.

- Det betød, at vi kun fik lys nogle steder, mens det andre steder var helt slukket. Heldigvis har begge de to firmaer, Atendi og Allstage, som har været involveret i facadebelysningen, været indstillet på at hjælpe os med at få problemerne løst, siger teatrets tekniske chef, Kim Fast Jensen.

To firmaer rykkede ind

Atendi er den danske forhandler af det højteknologiske lys-styringssystem Paradigm fra ETC og den særlige Mosaic Controller, som benyttes til at styre facadebelysningen, mens firmaet Allstage har stået for monteringen. For et par uger siden rykkede et hold medarbejdere fra begge firmaer ind på teatret, og i løbet af fire dage blev facadepladerne pillet ned og samtlige samlinger, stik og LED-bånd blev erstattet af nye, som nu er samlet i vandtætte bokse.

- Men på grund af coronaen, kom processen til at trække længe ud. Først fordi vi ikke kunne mødes, dernæst fordi ventetiderne på de nye materialer fra Kina blev voldsomt forsinkede, fortæller Kim Fast Jensen.

Det første af sin art

Han kan selvfølgelig godt ærgre sig over, at den rigtige løsning ikke var på plads fra starten.

- Men man skal huske, at det er en prototype, som aldrig er lavet noget sted tidligere, så der har ikke eksisteret færdige guidelines. Der er meget kort afstand mellem teatrets facadeplader og indervægge, og alt har skullet designes til lige præcis det her teaterhus, siger han.

Nu har han haft nogle uger til at afprøve det nye system og konstatere, at alt fungerer, som det skal.

- Så nu kan vi begynde at lave de kodninger, som skal styre lyset, siger Kim Fast Jensen.

Alverdens farver

Inde bag alufacaden ligger 200 meter LED-bånd – med omkring 17.800 pixels. Hver pixel indeholder komplementærfarverne rød, grøn og blå samt hvid, som ved hjælp af computerstyringssystemet kan blandes til alverdens farver. Med lidt hovedregning bliver det til ikke færre end 16,7 millioner forskellige nuancer.

- Vi kan styre lyset meget præcist for hver ti centimeter. Så tanken er ikke, at facaden skal stå helt oplyst hele tiden, men at lyset skal komme ind imellem med små overraskende glimt – lige som Nordlyset, og skifte i både intensitet og farver alt efter årstider og arrangementer i huset, siger Kim Fast Jensen.

Den unikke facadebelysning er blevet til takket være en donation på 750.000 kroner fra Spar Nord Fonden.

- Så vi glæder os meget til at kunne vise forskellige udgaver af Spar Nordlyset fred ved de forestillinger og events, vi har i huset den kommende tid, siger Gitta Malling.