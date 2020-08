Dårlig halvleg blev dyr

aalborg kfum

nordvestmors bk

5-3

fodbold, serie 1

AALBORG:Nordvestmors viste sig fra flere forskellige sider, da de søndag tabte med 3-5 på udebane til Aalborg KFUM i serie 1. Efter sæsonens hidtil dårligste 60 minutter skabte tre reduceringer midt i anden halvleg fornyet spænding i opgøret, men til sidst vandt aalborggenserne.

- Vi satte ikke mange afleveringer sammen i den første del af kampen, og igen var vi slet ikke parate mentalt fra kampens start. Det var klart vores svageste første halvleg i sæsonen, siger spillende træner for Nordvestmors Morten Vester.

Nordvestmors kom svagt fra start i kampen, og holdet manglede løbevillighed og fandenivoldskhed. Efter 22 minutter kom nordjyderne foran, og i det efterfølgende kvarter fik Aalborg KFUM scoret yderligere to gange. Alle målene kom efter situationer, hvor udeholdet i den grad manglede intern kommunikation.

Kort inde i anden halvleg scorede Aalborg KFUM så deres fjerde mål, og derfra lignede det, at Nordvestmors skulle tage fra Aalborg med noget af en kindhest. I det 60. minut fik netop indskiftede Anders Bull så iværksat noget af en redningsaktion, da han fik reduceret. I de efterfølgende minutter var Nordvestmors som forvandlet, og med yderligere to reduceringer fra Rasmus Jensen og Jeppe Bæk, var de pludselig i teten. Morsingboerne tilspillede sig flere gode chancer for at fuldføre comebacket, men i det 80. minut lukkede hjemmeholdet kampen med deres femte scoring.

- Vi havde 25 rigtig gode minutter, men i serie 1 er niveauet for højt til, at man kan tillade sig at komme bagud med fire mål, siger Morten Vester.

I deres næste kamp møder Nordvestmors Støvring IF på hjemmebane.

Pausestilling: 3-0

Mål: 1-0 (22). 2-0 (27). 3-0 (37). 4-0 (52). 4-1 Anders Bull (60). 4-2 Rasmus Jensen (64). 4-3 Jeppe Bæk (68). 5-3 (80).