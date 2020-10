Morsø fc

Stoholm if

1-2

fodbold, serie 2

NYKØBING:Morsø FC leverede langtfra varen, da de lørdag tabte med 1-2 på eget græs til rækkens ubestridte bundprop fra Stoholm i serie 2.

- Det var meget skuffende, og det var vores absolut dårligste præstation i sæsonen, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

Det startede ellers godt for Morsø FC, der kom foran ved Rasmus Nygaard efter et velspillet angreb. Scoringen blev dog en sovepude for Morsø FC, der i den resterende del af kampen på ingen måde fik spillet til at fungere optimalt. Selvom det kneb med spillet, så havde hjemmeholdet flere chancer for at udbygge føringen, men mod kampens slutning fik Stoholm scoret to gange, og derved fik bundholdet deres første sejr i sæsonen.

- Vi var der slet ikke. Jeg kunne allerede mærke under opvarmningen, at vi ikke var klar, siger Mickey Berg.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 Rasmus Nygaard (12). 1-1 (60). 1-2 (75).