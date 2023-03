Dækafbrænder står frem: - Jeg er ikke en grim karl

TØVING:- Der er flere, som har kommenteret på, at jeg har brændt dæk af. De ser jeres arkivbillede af en brandmand, der står i dagslys og slukker en masse brændende dæk, og der står noget om giftig røgudvikling. Og der står, at der blev brændt op til 30 dæk af, selv om der kun var tale om 22. Der står ikke noget om, at jeg også brændte måske 30 kubikmeter haveaffald af. Det står som om, jeg er en grim karl.

René Würtz er manden på Gyldagervej i Tøving, som sent mandag aften fik besøg af både politi og beredskab. Nogen inden for synsafstand havde anmeldt, hvad de troede var en gårdbrand, men som viste sig at være et bål. Rene Würtz er fortørnet over Nordjyskes fremstilling af hændelsen, som alene bygger på politiets og beredskabets oplysninger.

Her er hans udlægning af, hvad der skete:

- Jeg tændte bålet i aftes, fordi jeg tænkte, at det ikke ville genere nogen. Snestormen gjorde, at bålet blev holdt i skak, og med den vindretning, der var, ville det ikke kunne genere nogen af naboerne. Jeg tog billeder, da brandvæsenet var derude, og der er ikke engang en halv meget høje flammer. Men det er lagt op, som om der er giftig røgudvikling, at der er tale om 30 bildæk, og at det politiefterforskes. Det er lodret løgn! Jeg fik at vide i aftes, at jeg vil få en bøde for at brænde af efter solnedgang, og når jeg slår det op, er den på 500 kroner, siger René Würtz.

Men ilden har jo været så kraftig, at nogen har slået alarm?

- Det er det, at jeg brænder af efter solnedgang, som gør, at der bliver ringet efter politiet. Og fordi der er snestorm, ligner det en skærm med orange skær, når man går 300 meter væk. Jeg var selv oppe at kigge på vejen, og det så helt sindssygt ud. Som om hele gården var i brand. Men i virkeligheden var der kun en halv meter høje flammer. Jeg var gået i seng og blev vækket af en betjent klokken 23, og hvad skulle det til for? Der var 30 meter til nærmeste bygning, og vinden blæste væk fra bygningerne. Der var snestorm, og der er i forvejen ingen, der kører på Gyldagervej, siger René Würtz.

Men der jo ikke lovligt at brænde haveaffald af i de mængder, og det er heller ikke lovligt at afbrænde gummi fra dæk?

- Selvfølgelig må jeg ikke det. Men politibetjenten sagde, hvilken bøde, jeg vil få, og det er for at brænde af efter solnedgang. Du kan selv slå paragraffen op. Men det står som om, jeg bare har været fuldstændig ligeglad og sat ild til en kæmpestor dynge bildæk. Det er slet ikke sådan, det er.

Men dog 22 dæk, siger du selv. Politiet sagde mellem 20 og 30?

- Ja, men på containerpladsen i Nykøbing er der fyldt med dæk. Jeg har kørt tre læs derud, og jeg kunne ikke komme af med flere. Så det sidste læs røg sgu over på bålet, for jeg ville have bål, for det var godt vejr til det, siger René Würtz.

Nordjyske har igen talt med politikommissær Henrik Jensen, som siger, at det ikke er afgjort, hvilken lov eller paragraf, manden vil blive sigtet efter. Der kan være tale om beredskabsloven eller miljøloven. Det kan også forekomme, at beredskabet sender en regning for unødig udrykning.

- Vi gør sagen færdig fra lokalpolitiets side, hvorefter den sendes til juridisk vurdering i vores særlovscenter, siger Henrik Jensen.