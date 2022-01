Daglig test på Tranevej

MORS:Morsø Kommune meddeler, at det fra onsdag vil være muligt at få en coronatest tre steder i kommunen. Foruden de hidtidige teststeder, den tidligere Frøslev Skole og Sundhedscentret i Strandparken i Nykøbing åbnes der for test på Tranevej 3 i Nykøbing.

Det er den tidligere regionale institution, Kærvang, nu Traneparken, som ejes af Morsø Industriejendomme ApS ved Mads Lund, der lægger hus til test. Det nye testcenter tilbyder hurtig-test, og der vil være åbent alle dage fra otte morgen til 20 aften.

En kviktest i næsen kan man også få i Frøslev, men kun mandag, onsdag og fredag 9-19. Sundhedscentret tilbyder pcr-test i halsen alle dage i tidrummet 9-17.