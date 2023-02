Dagligvarebutik hædret med årets handicappris

NYKØBING:- Alle kan noget. Vi skal bare finde ud af hvad.

Det mener Lone Andersen, butiksleder i Coop 365 i Nykøbing, som onsdag eftermiddag blev hædret med DH Morsø og Morsø Kommunes Handicappris 2023. Hun modtog prisen sammen med to af sine medarbejdere ved en sammenkomst i Frivilligcentret.

Coop 365 fik prisen for sin aktive deltagelse i det landsdækkende projekt "Klar til Start". Projektet blev oprettet i 2013 på initiativ af Fonden Unges Uddannelsescenter i samarbejde med butikskæden Fakta. Målet var at udvikle et kompetencegivende forløb rettet mod at give unge med autisme spektrum forstyrrelser et fast job.

Den daværende Fakta-butik i Nykøbing blev en del af projektet i 2017 og havde de følgende år en lang række unge i oplæringsforløb. Fire af de unge har siden fået fast job i Coop-butikker i Skive, to arbejder stadig i Nykøbing og en har fået job i Hanstholm.

En af de unge, som nu arbejder 27,5 timer om ugen i Coop 365 i Nykøbing, er Jonas Snedker Boll, som var med ved prisoverrækkelsen onsdag. Den tredje fremmødte i de grønne butiksbluser var Laura Berntsen, der i høj grad har været den, der har taget sig af at lære de unge op.

Coop 365 er dog ikke længere end del af projektet "Klar til Start", idet Morsø Kommune for et par år siden stoppede samarbejdet. Det var kommunen, der betalte løn til de unge, mens de var i oplæring, og så sikrede butikskæden dem til gengæld job bagefter.

- Men vi kører stadig Coop Crew i samarbejde med ungdomsskolen, og vi har også et rigtig godt samarbejde med jobcentret og har mange i jobpraktik, fremhæver Lone Andersen og tilføjer:

- Jeg ved med mig selv, at hvis jeg blev syg, ville jeg være ked af, hvis jeg ikke kunne gå på arbejde.

Det var Berit Stagstrup, der havde indstillet butikken til prisen. Hun siger:

- Jeg er selv i fleksjob, og jeg ved, hvor meget det betyder, at man stadig kan være en del af arbejdsmarkedet.

Prisen består blandt andet af et beløb på 5000 kroner, og de skal bruges til et arrangement for hele personalet, fortæller Lone Andersen.

Coop 365 vil i øvrigt blive hædret igen i forbindelse med de mange øvrige prisoverrækkelser, der finder sted ved Morsø Kommunes Frivilligfest 31. marts.