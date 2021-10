Danfoss og Bila vinder pris for robot-projekt

MORS:Automatiseringskæmpen Bila fra Mors har leveret tre nye robotceller hos Danfoss i Gråsten, der skal være med til at styrke fremtidens produktion – og det projekt er nu blevet belønnet med DIRA Automatiseringsprisen 2021.

Prisen blev uddelt tirsdag ved åbningen af industrimessen HI Tech & Industry Scandinavia.

Danfoss Drives i Gråsten producerer frekvensomformere, der bruges til at regulere hastigheden på elektriske motorer. Her findes et af Danfoss’ største udviklingsprojekter: En komplet omstilling af produktionen af frekvensomformere fra manuel til fuldautomatisk montage.

Omstillingen betyder, at processen fra salg til levering er automatiseret, sortimentet udvidet, leveringstiden forkortet, produktionsomkostningerne reduceret. Samtidig kan Danfoss flytte rundt på udstyr og undgå skrotning.

Den generelle gennemløbstid er nedbragt til to timer, og dermed kan Danfoss have produkter leveringsklare inden for et døgn.

Hos Bila sætter automationsfolkene stor pris på Danfoss’ tillidsfulde samarbejdsform, siger Flemming Bunde, Market Unit Manager i Bila:

- Sammen med Danfoss har vi fundet frem til en unik samarbejdsmodel, der skaber gevinster for virksomheder og samfundet. Danfoss har lukket os tidligt ind i udviklingsprocessen omkring produktdesign, så vi kunne afprøve nye løsninger sideløbende med udviklingen af produktdesign og dermed teste og validere, imens produkterne udvikles. Resultatet er et unikt produkt og en konkurrencedygtig produktion for Danfoss, siger han.