Danmarks mest omtalte vognmand bryder tavsheden: - De truer mig!

MORS:- Når det kommer så tæt på, at man begynder at modtage trusler mod en selv og ens familie og trusler om sabotage af bilerne, og de ringer til en selv og fortæller det, vil jeg ikke være med længere. Og når det så samtidig har optaget mig 24 timer i døgnet de sidste to måneder, bliver det nok. Og så skal jeg ikke have sagt mere.

Vognmand Benny Nielsen kommer med denne første udtalelse, efter at han i fredags uden et ord til offentligheden trak sig ud af Vejskatskomiteen og dermed den sag, han selv var med til at starte i protest mod regeringens lovforslag om at indføre en kilometerbaseret vejafgift.

Direktøren for Fredsø Vognmandsforretning er normalt ikke mundlam, men han virker rystet, da Nordjyske fanger ham på mobilen tirsdag eftermiddag. Forinden har vi uanmeldt opsøgt kontoret i den store transportvirksomheds hovedkvarter i Morsø Food Park lidt nordvest for Nykøbing. Her har redaktionen ofte været på besøg, dog som regel med en forudgående aftale eller invitation fra Benny Nielsen.

Her træffer vi disponent Emil Legaard Nielsen, der sammen med sin bror Frederik er medejere af deres fars virksomhed i et forberedt generationsskifte. Ingen kan dog være i tvivl om, at det fortsat er farmand, der sidder for bordenden, men lige nu sidder han bag rattet og er på landevejen i en af sine 70 letgenkendelige grønne lastbiler.

Så vi må ty til mobilen og se, om vi har mere held end de mange medier, der har kimet vognmanden ned de senere dage for at høre, hvorfor han trak sig. Og det har vi. Benny sender først en sms, og en time senere ringer han op.

- Der er nogen, der har ringet op og sagt, at de vil klippe luftslanger og ledninger over på bilerne. Det står også nogle steder på nettet, og det gider jeg ikke have med at gøre. Jeg har ikke mere at sige, så det er det, siger Benny Nielsen.

Har du fortrudt, at du tog initiativ til aktionen?

- Jeg kan ikke udtale mig. Det kan jeg om 20-30 år, hvis ellers jeg kan huske noget til den tid. Men du kan jo læse, hvad der er meldt ud fra komiteen, siger Benny Nielsen.

Du har bevaret noget af dit gode humør, lader det til?

- Ja, sådan da.

Har reaktionerne fra modstanderne også påvirket dine medarbejdere?

- Det håber jeg ikke. De har nok skullet lægge øre til meget, men de har bakket mig op. Det her er en sag, der påvirker os alle sammen. Mere kan jeg ikke udtale mig om, lyder slutreplikken fra Benny Nielsen.