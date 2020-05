Danske spil efterlyser lotto-vinder: Havde du nul rigtige kan du have vundet én million

En heldig spiller kan juble efter lørdagens trækning. For selvom spilleren ikke ramte nogen af de syv rigtige vindertal, var spilleren var nemlig så heldig at blive trukket ud som en af ugens to vindere af Millionærgarantien. Vedkommende har derfor vundet 1.000.000 kroner.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Vinderen købte sin kupon i Spar Erslev på Præstbrovej 144 på Mors. Danske Spil har endnu ikke hørt fra vinderen og opfordrer personer, der har købt en Lotto kupon i Spar-butikken til at få præmietjekket deres kupon.