Datingprogram søger nordjyder med glimt i øjet: Kender du nogen?

THY-MORS:Er du singlefyr og selvsikker, bor du i Thy eller på Mors, og drømmer du om at finde kærligheden? Så er det bare om at melde sig som deltager til anden sæson af TV 2-programmet ”Kærlighed hvor kragerne vender”, lyder opfordringen fra caster Marie-Louise Magnussen fra produktionsselskabet Blu.

Første sæson af datingprogrammet foregik i Sønderjylland, og holdet bag drømmer nu om at kunne finde fire singlefyre i Nordvestjylland til den kommende sæson, der efter planen skal optages til september.

Holdet er på jagt efter fire singlemænd mellem 20 og 40 år, og som har stabile arbejds- og boligforhold.

- De fire mænd skal have humor, kunne være ekstrem ekstroverte og have en god kemi indbyrdes, for der er ikke nogen vært, så det er de fire mænd, der bærer programmet. Og så er det vigtigt, at mændene er åbne, imødekommende og selvsikre, for det duer ikke, at man er genert, så vi kun kan lokke to ord ud af dem, siger Marie-Louise Magnussen.

Glimt i øjet

Hvad angår udseende er der ikke specifikke krav, lyder det fra casteren.

- Man må selvfølgelig gerne være pæn, men det er jo altid relativt, hvad man synes er pænt. Det vigtigste er, at man har et glimt i øjet, og at man virkelig vil kærligheden, og så gør det ikke noget, at man har lidt ekstra på sidebenene. Det duer ikke, at man bare gerne vil på tv, for det kan vi hurtigt lure, siger Marie-Louise Magnussen.

Det er Marie-Louise Magnussens erfaring, at mange ikke selv kan se, at de er den ”perfekte kandidat” til programmet, eller at nogen kan have brug for et skub for at få gjort noget ved at finde kærligheden. Hun opfordrer derfor alle til, at man lige prikker sin svoger, kammerat eller onkel på skulderen, hvis man mener, vedkommende vil gøre det godt i ”Kærlighed hvor kragerne vender”.

- Vi søger lidt ”evighedssinglen”. Man må gerne have været i et forhold før, men man skal have følelsen af, at nu er man virkelig klar til at finde kærligheden. Og det kan måske være svært, hvis man bor i en lille by, og der ikke kommer så mange nye unge mennesker til, siger Marie-Louise Magnussen.

God mavefornemmelse

Holdet bag datingprogrammet håber at kunne finde de fire kandidater i løbet af sommeren, og allerede nu har Marie-Louise Magnussen en god mavefornemmelse i forhold til at kunne finde fire friske singlefyre i det nordvestjyske. Hun roser alle de små Facebookgrupper i landsdelen, som har delt eftersøgningen af egnede singlefyre.

- Langt størstedelen har været så positive og behjælpelige med at tagge alle tænkelige kandidater. Det er begyndt at tikke ind med kandidater, og vi er meget positive, siger Marie-Louise Magnussen og tilføjer, at tre ud af fire par fra den første sæson stadig er sammen.

Hvis man vil tilmelde sig anden sæson af ”Kærlighed hvor kragerne vender”, kan man kontakte produktionsselskabet Blu.