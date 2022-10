De brændte chancers kamp for HF Mors-kvinderne

NYKØBING:Kvinderne fra HF Mors skulle søndag forsøge at sætte de første point ind på kontoen, da de søndag mødte Hjørring på hjemmebane i 3. division. I opgøret leverede morsingboerne generelt fint spil, men det altoverskyggende tema for hjemmeholdet blev skarphed i afslutningerne. Et hav af brændte chancer var nemlig den altoverskyggende grund til, at HF Mors tabte med 22-26.

- Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at vi med bare en lille smule mere skarphed sagtens kunne have scoret mellem 32 og 35 mål, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

I kampens første halvleg fulgtes de to hold ad. HF Mors så solide ud i både offensiv og defensiv, men når bolden skulle i kassen, så svigtede skarpheden. Heldigvis for hjemmeholdet så var Hjørring heller ikke helt skarpe i deres afslutninger, så HF Mors kunne gå til halvleg foran med 10-9.

I anden halvleg startede det lidt hakkende ud for HF Mors og Hjørring tog føringen. Med otte minutter tilbage af kampen valgte HF Mors at gå frem i et offensivt forsvar for at forsøge at fremprovokere fejl fra gæsterne. Det lykkedes dog ikke helt, og i i stedet trak Hjørring yderligere fra mod kampens slutning. Til sidste endte det med et HF Mors-nederlag på 22-26. Dermed er morsingboerne fortsat uden point efter to kampe i denne sæsons 3. division.

- Hvis vi havde scoret på vores chancer, kunne vi have stået på hovedet i forsvaret og stadig have vundet. Det var det hold, der brændte mindst, der tog sejren, siger Jesper Lindum, der nu kigger fremad.

- Vi skal have fokus på vores afslutninger, men det skal ikke blive en ting, som vi dyrker, for så bliver det selvforstærkende, siger han.