De fik to års levetid: Værsgo-butikker lukker i Thisted og Nykøbing

THY-MORS:Isenkræmmerkæden Værsgo bliver ved udgangen af januar 2020 en del af kæden Kop & Kande. Det betyder, at i de byer, hvor der allerede er en Kop & Kande-butik, lukker Værsgo. Det gælder både Thisted og Nykøbing.

Værsgo-butikkerne i de to byer lukker således ved udgangen af januar.

Det samme gælder Værsgo-butikker i 10 andre byer landet over, mens Kop & Kande overtager og viderefører 11 butikker i byer, hvor man ikke var repræsenteret i forvejen. De 11 butikker ligger i Herning Centret, Brabrand, Skanderborg, Randers, Varde, Kolding, Aalborg, Odense, Helsingør, Glostrup og Hundige.

Dermed kommer kæden op på at have 103 butikker fordelt over hele landet.

”Dermed placerer isenkræmmerkæden sig som landets suverænt næststørste kæde”, skriver Kop & Kande i en meddelelse.

Imerco er den største.

Af meddelelsen fremgår også, at kædens udvidelse sker, fordi Værsgo-kæden træder ind i Kop & Kande som andelshaver.

Værsgo-kæden opstod for to år siden, da ejeren af Inspiration, den fynske erhvervsmand Niels Thorborg, ønskede at sælge sine butikker til Imerco. 25 Inspiration-butikker blev solgt, men ifølge Finans.dk krævede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Niels Thorborg etablerede en ny kæde, som skulle eksistere i mindst to år. Den periode er nu gået.