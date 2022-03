De frivilliges festaften: Sportsfolk blev hædret

NYKØBING:Der var skruet helt op for feststemningen i Sparekassen Thy Arena Mors, da Morsø Kommune fredag aften var vært for Frivilligfesten 2022. Både i 2020 og igen i 2021 måtte festen aflyses på grund af corona, så mange havde glædet sig længe til både fest og prisuddelinger.

Knap 400 personer deltog i aftenens arrangement, som startede med bobler og buffet.

Clement Kjersgaard var aftenens konferencier, ligesom han var det, da Frivilligfesten blev afholdt første gang i 2019.

Det var Peter Otto Yde Thomsen, formand DGI Nordjylland og Poul Overgaard, formand for folkeoplysningsudvalget i Morsø Kommune, der indledte prisuddelingen, idet de overrakte prisen Årets Ungleder 2020-2021 til Tom Ward fra Sydmors IF.

Prismodtageren er fodboldtræner i klubben, og i indstillingen står der blandt andet, at Tom Ward er en utrolig god rollemodel både over for spillerne og over for hans trænerkollegaer på fodboldbanerne i Sydmors. Han tager ansvar og er engageret.

Gitte Røntved fik prisen som Årets Kunstner. Hun var glad og overvældet, og blev efter prisoverrækkelsen udspurgt af konferencier Clement Kjersgaard. Foto: Bo Lehm

Prisen Årets Kunstner 2020-2021 gik til Gitte Røntved. Den blev overrakt af Tore Müller, formand for udvalget for børn, kultur og turisme. Han indledte med at tale om krigen i Ukraine og opfordrede salen til at rejse sig og hylde det ukrainske folk med klapsalver.

Derefter kom turen til overrækkelsen af prisen Årets Sportsnavn ved Nordjyske Medier. Nordjyske kårer Årets Sportsnavn i samarbejde med Morsø Kommune.

På forhånd var der udpeget tre nominerede, nemlig mountainbikekøreren Bente Kortbæk Kibsgaard, styrkeløfteren Jacob Heise og Mors-Thy Håndbolds ligaherrer. Lars Bang Bertelsen, redaktionschef på Nordjyske Thy-Mors, kunne fra scenen afsløre, at prisen går til håndboldherrerne.

Mors-Thy Håndbolds ligeherrer var ikke til at komme uden om, da vinderen af Nordjyskes pris Årets Sportsnavn skulle kåres. Foto: Bo Lehm

Mors-Thy Håndbolds ligaherrer skrev i 2021 historie ved at sikre sig den første titel i klubbens historie, nemlig guldet i Final4 i den danske pokalturnering. Det kom i hus, efter at Mors-Thy vandt en fantastisk sejr på 32-31 i en dramatisk finale mod storfavoritterne fra Aalborg Håndbold. Igen i år er holdet kvalificeret til Final4, der finder sted i Boxen i Herning 26.-27. marts.

Festaftenen var også en hædring af sportsmestre, der i 2020 og 2021 er blevet jysk mester, dansk mester eller har vundet medaljer ved et nordisk, europæisk eller verdens mesterskab.

Allerede først på aftenen havde borgmester Hans Ejner Bertelsen bedt de fremmødte spillere fra Mors-Thy Håndbold komme på scenen for at markere det flotte resultat fra pokalturneringen sidste år. Inden spillerne forlod scenen, løb U11-spillere fra HF Mors, VIF og Morsø HK i en lang række ind i hallen og forbi scenen, hvor de under applaus fra salen hver især hilste på forbillederne med high fives.

Årets frivilligfest med uddeling af priser til årets ungleder, årets kunstner og årets sportsnavn, og der er hædring af sportsmestre Kulturius, handicapprisen, prisen Årets forening samt prisen Årets frivillig. Nykøbing Mors 18. Marts 2022

Festen fortsætter med mere underholdning og uddeling af prisen Kulturius ved Kulturelt Samvirke, Handicapprisen ved DH Morsø, prisen Årets Forening 2020-2021 samt prisen Årets Frivillig 2020-2021.

