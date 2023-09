De lokale tog imod med åbne arme, da Emil søgte musikalske venner

"Hej derude, jeg er just flyttet til Bjergby her på Mors. Jeg går med lysten til at lave musik og spille sammen med nogen. Er der mon nogen derude, der også gør det?

Sådan startede et opslag på Facebook fra 32-årige Emil Ravn, og der gik ikke mange timer, før der var bingo.

- Jeg har seks-syv, som har skrevet til mig og nogle flere, som bare har svaret kort. Nogle af dem har jeg taget nærmere kontakt til, og nu skal jeg foreløbig mødes med en af dem. Så må vi se, om vi kan finde ud af noget sammen. Jeg tager det bid for bid, og måske kan vi blive et helt band, siger Emil, der spiller guitar og synger. Han har en svaghed for 1970'ernes progrock, men er åben over for at spille andre genrer og måske selv komponere noget musik.

Emil og hans familie lyder som drømmescenariet for Morsø Kommune, der konstant er på frierfødder over for attraktive og aktive yngre tilflyttere. Den oprindelige københavner boede i 10 år i Svendborg, hvor han sammen med sin kone Aurora Ravn har fået tre børn, der nu er et, tre og seks år. Desuden har Aurora to børn fra tidligere forhold på 12 og 16 år.

Aurora, Emil og børnene føler sig allerede hjemme i Bjergby, hvor gæstfriheden og den enestående natur er to store plusser. Privat foto

- Den ældste er på efterskole, men Auroras yngste flytter snart hertil, og hun skal gå i Bjergby Friskole sammen med vores den ældste på seks. Jeg er bygningsmaler, men er ikke i arbejde frem til nytår, da jeg går hjemme og passer vores etårige, siger Emil Ravn.

Aurora Ravn er fra Sundby Mors. Hendes mor bor også i Bjergby, og det var familierelationerne, der fik parret til at rykke teltpælene op og leje sig ind i et hus i Bjergby. Aurora vil etablere sig som alternativ behandler, og hun har tidligere været performancekunstner i Svendborg.

Aurora stammer fra Mors, mens Emil oprindeligt er københavner. De fandt sammen i Svendborg og bor nu på Nordvestmors. Privat foto

- Vi har allerede opdaget, at der er mange plusser ved at bo på Mors. Prisniveauet på boliger, den smukke natur og søde og rare mennesker, der er helt nede på jorden. Det er også en rigtig god skole og daginstitution, de har her i Bjergby. Nu vil jeg på amatørplan bruge musikken til at skaffe yderligere gode kontakter, siger Emil Ravn.