De lukkede en børnegård og hyldede en ny

NYKØBING:De ville lukke Nordmors Børnegård som den sidste kommunale institution nord for Skarum Å. Det havde de lagt op til i budgetforliget for 2023, hvor der skulle ses på institutionens fremtid i lyset af kommunens pressede økonomi og det lokalt faldende børnetal.

Tirsdag blev blev beslutningen endeligt vedtaget af en enig Morsø Kommunalbestyrelse. Men der blev ikke grædt tørre tårer i byrådssalen i den anledning. Takket være en politisk hensigtserklæring og et lokalt folkeligt initiativ kunne Nordmors Børnegård overdrages til naboen Naturfriskolen Nordmors som en privat daginstitution under skolens vinger. Den tager imod sine p.t. 40 børn fra mandag 3. april.

Og den udgang på sagen forstod politikerne at sole sig i og bifalde.

- Jeg vil ønske Naturfriskolen al mulig held og lykke med det nye projekt. Med den lærerstab, de pædagoger og den skoleleder, de har, kan det kun blive godt, sagde den lokalt bosatte Tage Andersen (V).

Formanden for udvalget for børn, kultur og turisme, Tore Müller (S) anslog mere formelle strenge:

- I efteråret vedtog vi en procesplan for at afdække, hvilke ønsker, der var fra lokalt hold i forhold til Nordmors Børnegårds fremtid. Der har været en rigtig konstruktiv, fordomsfri og åben dialog mellem forvaltning og de to institutioner. Det mundede ud i en indstilling om, at man gerne vil have, at vi tager kommunal beslutning om at nedlægge børnegården som kommunal institution. Det bakker vi selvfølgelig fuldtud op om, og så kan vi jo glæde os over, at de er i fuld gang med at etablere et privat tilbud om børnepasning deroppe, sagde Tore Müller.

Ros for at turde

Poul Roesen (K), også fra Nordmors, stemte i:

- Budgetlægning er ofte noget træls noget, men i dette tilfælde en positiv historie. Under andenbehandlingen af budgettet vedtog vi denne hensigtserklæring for at finde ud af, om der lokalt var interesse for at overtage børnehuset. Det viste sig heldigvis at være tilfældet. Og vi kan se allerede her efter et halvt år, at de er klar til at gå i gang. Jeg synes de skal roses for turde satse på at ansætte et hold, som er klar til at starte, når den kommunale institution stopper. Held og lykke, sagde Poul Roesen.

Også fra Sydmors var der roser:

- Både skole og børnehave har været diskuteret rigtigt mange gange de seneste år. Da folkeskolen deroppe blev nedlagt, fortsatte daginstitutionen som en kommunal fødekæde til skolen, men det er trist, når børnetallet rasler ned på Mors og på Norsmors i særdeleshed. Det er så vigtigt for et lokalsamfund at have et skole- og børnepasningstilbud, og derfor er det så flot og fint, at man står sammen på Nordmors om at bevare en børnepasning, og at det sker så hurtigt, så børnene ikke begynder at sive fra, sagde Jette Jepsen (RV).

Og flere Sydmors-roser kom fra Meiner Nørgaard (DD):

- Det er aldrig rart at være med til at nedlægge noget, men i dette tilfælde, hvor det består og i min verden i i en forbedret udgave, er det ikke så slemt. Skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen har lavet et rigtigt godt arbejde. Vi har dermed undgået det sædvanlige kuld af nejsigere, når noget forsvinder, og det vil jeg tilskrive det stærke lokale engagement, sagde Meiner Nørgaard.

Stikpiller til fortiden

Nordmorsmanden Niels Kr. Østergaard (S) takkede de lokale og ikke mindst den nyansatte leder af børnegården, Casper Frederiksen, som var til stede i salen. Ham har Østergaards barnebarn haft i børnehaven ved den lukningstruede Sundby Friskole.

- I har arvet en stor ting. Nu er det op til jer at føre Nordmors videre. Kommunen er lukket på Nordmors. Det første Hans Ejner gjorde, da han tiltrådte som borgmester, var at lukke Nordmorsskolen. Jeg er tryg ved, at I magter det, og hvis i en lørdag mangler frivillig arbejdskraft, skal I bare sige til. Men man kan undre sig over, at vi står med denne beslutning 7. marts, når borgmesteren allerede i sin nytårskur til kommunen sagde, at den sag skulle de nok køre igennem, for de har flertallet, sagde Niels Kr. Østergaard, der savnede at se en fremstilling over, hvad kommunen sparer ved at lukke sin institution.

Den tog Peter Therkildsen til genmæle på på Venstres vegne. Men han gik skridtet længere tilbage til nedlæggelsen af Hvidbjerg Skole i Lauge Larsens (S) borgmestertid.

- Jeg husker en tidligere kommunalbestyrelse sætte sig i spidsen for, at der skulle sættes bulldozere ind. Der er nogen, der er blevet klogere på, at hvis befolkningen ønsker at drive en friskole, skal man imødekomme det. På Nordmors pådutter vi dem ikke noget, men de har et ønske om at overtage børnegården for at sikre friskolen, sagde Peter Therkildsen.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) lykønskede også Nordmors med beslutningen og rundede debatten af:

- Det var ikke borgmesteren, der nedlagde en skole. Det var kommunalbestyrelsen, der traf en beslutning.