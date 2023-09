De skød på regeringen, men hvem er den?

- Der har været mange vanskelige beslutninger at træffe undervejs. Vanskelige beslutninger, der langt hen ad vejen er betinget af den økonomiske ramme, vi får fra Folketinget. Rammer som vi ikke har mulighed for at ændre, men det skal da ikke afholde mig og os fra at påtale det, når lejlighed bydes. Den romerske statsmand Cato sluttede alle sin taler med "I øvrigt mener jeg Karthago bør ødelægges". Det lykkedes til sidst i den tredje Puniske krig. Så langt håber jeg ikke, at vi skal, men i øvrigt mener jeg, at udligningsreformen bør ændres.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) fik lejlighed til at gentage sit centrale budskab fra de senere år, da Morsø Kommunalbestyrelse tirsdag efter en timelang debat sendte sit budgetforlig for 2024 og de følgende tre overslagsår videre til andenbehandling 10. oktober. Det skete uden afstemning, for samtlige seks partier og 21 politikere har som sædvanen er på Mors stået last og brast om økonomi og budget.

Og så blev der skudt mod den centrale udligning og en regering, der i forbindelse med præsentationen af finansloven brystede af, hvor stærk den statslige økonomi er for tiden, men, som det blev påpeget, uden at lade pengeregnen dryppe på regioner og kommuner. Det særlige ved den situation er, at regeringen er skruet sammen hen over midten på tværs af de traditionelle modpoler Socialdemokratiet og Venstre, så de fleste af kommunalpolitikerne savnede en hovedmodstander at rette skytset mod.

Det blev måske mere en fornemmelsessag, som Tore Müller (S) beskrev således:

- Vi lever i en underlig tid, hvor der foregår et skyggespil om velfærd. Et galvaniseringssamfund, hvor vi hele tiden får at bide, at vi skal løbe hurtigere og hoppe højere. Det bliver en gang leverpostej, hvor vi kun snakker om skal-opgaver, skærer ned på kan-opgaver, men aldrig får talt om vil-opgaver, sagde formanden for børne- og kulturudvalget, der "udvalgsegoistisk" kunne konstatere, at børn og unge var gået ram forbi i nedskæringsforslagene.

Det samme kan ikke siges om udvalget for social, sundhed og beskæftigelse, der har måttet bløde hovedparten af driftsbesparelserne til ældre og handicappede. Ved en nedjustering til landsgennemsnittet har udvalget måtte inddrage en række særlige Mors-tilbud, og det beklagede formand Henning Sørensen (V):

- Det er hård kost og ikke sjovt at skulle gå ud og fortælle om. Nogle borgere vil miste den nære kontakt, når vi fjerner tilbud som klippekort og voksenvenner. Jeg kan kun opfordre pårørende og venner til at bruge nogle minutter på rengøring, når de besøger de gamle og handicappede. Og så vil jeg gerne råbe så højt, jeg kan: Skæld ikke personalet ud. De her nedskæringer er vi politikeres ansvar, sagde Henning Sørensen.

Der var dog også optimistiske politiske toner. Meiner Nørgaard (DD), der som formand for udvalg for teknik og miljø kan se frem til at forvalte et anlægsbudget på 43 mio. kr., fremhævede, at skatteprocenten undgår at blive forhøjet, og at den kommunale service fortsat er god.

Poul Roesen (K) mente, at budgetseminaret havde afdækket, at kommunen slipper nådigt blandt andet i kraft af det statslige særtilskud. Han betegnede besparelserne som justeringer snarere end nedskæringer. Jette Jepsen (R) havde haft som klar prioritet at friholde børn og unge, og hun fremhævede, at hun kom igennem med penge til en indsats mod misbrug i disse aldersgrupper. Ellen Philipsen Dahl (DB) sagde, at hun havde svært ved at finde de rette ord, men at det positive lå i, at børn og unge blev friholdt, og at der blev en ganske vist mindre sum til en kommunal opstartspulje.