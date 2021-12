”Death Island” vækkes til live med metalfestival

NYKØBING:Mors kan godt tåle at få noget mere liv. I hvert fald når det gælder musikalske genrer som heavy metal eller rock generelt.

Det mener Marco Angioni, rockmusiker og indehaver af et musikstudie i Nykøbing. Han har nu taget initiativ til en ny musikfestival med fokus på metalrocken. Første udgave af festivalen er planlagt til påskelørdag i 2022, 16. april.

Festivalen i Musikværket i Nykøbing er døbt Death Island Metalfestival - et navn som skyldes det latinske ord for død - "mors". Og det er humoristisk ment, understreger han:

- Nej nej, det er ikke fordi jeg mener, at Mors er en død ø. Men jeg håber, at der kommer til at ske lidt mere, siger Marco Angioni.

Selv stammer han fra den italienske ø Sardinien, men har i 13 år været gift med en indfødt morsingbo, Lena Angioni, der er fotograf. Og hjemme på Gasværksvej i Nykøbing har han indrettet sit musikstudie.

Virksomheden hedder Angioni Studios, men er nok bedre kendt under sit oprindelige navn, Death Island Studio.

- Det navn eksisterer stadig, når det handler om tung metal. Til mere kommercielle udgivelser bruger vi Angioni Studios, fortæller han.

Marco Angioni spiller selv både guitar, bas og tangenter. Han er underviser i sin egen rockskole, og er guitarist i det lokale band Meridian.

Festivalen arrangerer han sammen med bl. a. Michael H. Andersen fra Næstved, der står bag musikselskabet Target Group og som også har lavet andre, lignende festivaler. Og lokalt støttes projektet af Musikværket, Musikværkets Venner og Musikskolen på Mors.

Musikværket i Nykøbing skal være ramme om "Death Island Metalfest". Foto: Bo Lehm

Relativt kendte navne

Festivalen bliver i første omgang en begivenhed af beskeden størrelse med højst otte navne på plakaten - heraf et eller to i den relativt kendte ende. Marco Angioni har kontakt til forskellige bands, men uden at der endnu er lavet endelige aftaler.

- Det bliver ikke D.A.D., Binzer eller Volbeat. Men nogle gode navne, der i hvert fald er kendte inden for metalmiljøet, kan vi godt skaffe, siger han.

Derudover skal festivalen være en scene for lokale bands, fra gymnasierne i Nykøbing eller Thisted og andre fra Thy-Mors-området. Der bliver i første omgang tale om en endags-begivenhed, som så måske senere kan udvikle sig til noget større.

Og i lyset af den stigende coronasmitte er Marco Angioni forberedt på, at der kan blive tale om en festival med siddende publikum - og - hvis det går rigtig galt - en streamet begivenhed med kun ganske få publikummer i salen.

Støtte fra Statens Kunstfond

I alle tilfælde har projektet nu fået 15.000 kr. i støtte fra Statens Kunstfond, og onsdag skal Morsø Kommunes børne- og familieudvalg tage stilling til en ansøgning om 35.000 kr. fra kommunens frie kulturmidler.

Ansøgningen får på forhånd støtte fra udvalgets formand, Tore Müller (S):

- Vi må vente og se, hvad udvalget siger, men personligt bakker jeg fuldt ud op. Jeg synes det er interessant, at vi også kan give plads til den type festival. Og hvis jeg kan, vil jeg også ned og høre musikken, siger han.

Tore Müller er heller ikke bange for, at festivalens navn vil skade kommunens omdømme.

- Det er jo den latinske betegnelse, lyder det med et grin fra udvalgsformanden.