Defekt lyssignal skaber kæmpekø ved Sallingsundbroen

NYKØBING MORS: Et defekt lyssignal ved Sallingsundbroen, som er ved at gennemgå en større renovering, skaber lige nu kæmpekø for at komme til og fra Mors.

Fra Salling mod Nykøbing må bilister netop nu vente mere end en time på at krydse den 40 år gamle bro, mens køen i den anden retning mod Salling er på 40 minutter. På Vejdirektoratets kort over trafikken i Danmark netop nu ser det ud til, at køen på Sallingsiden er op mod fem kilometer lang, mens den er en smule mindre på Mors-siden.

- Det er midlertidig lyssignal i forbindelse med vejarbejdet, som driller. Der arbejdes på højtryk for at få det løst, oplyser vagthavende ved Vejdirektoratet, Kenneth Andersen.

Ifølge Vejdirektoratets hjemmeside er vedligeholdelsesarbejdet på broens overside planlagt udført fra 2020-2022. Der vil blive arbejdet fra cirka marts til og med oktober alle tre år.