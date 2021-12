Defensiven svigtede: HF Mors smed sejren til sidst

NYKØBING:Tirsdag aften var HF Mors’ damer igen i aktion i 3. Division, da de hjemme mødte Kristrup Boldklub. Her lignede det længe, at det skulle blive en sejr til morsingboerne, men med 10 minutter igen vendte kampen, og gæsterne kunne rejse hjem med en sejr på 31-29.

- Jeg synes egentlig, vi spillede en fornuftig kamp, men i dag var det defensiven, der svigtede. Vi lukkede 31 mål ind, og det er for meget, siger træner for HF Mors, Henrik Henriksen.

HF Mors kom usikkert fra start og var bagud med et par mål. Men de fik langsomt styr på kampen, og tog en føring på to mål. Den holdt de til pause, hvor de var foran 15-13.

- Vi spillede med meget tålmodighed i angrebet, og vi fik scoret de mål, der skulle til for at vinde, siger Henrik Henriksen.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, hvor HF Mors formåede at holde en føring på et mål eller to. Dog havde de problemer i defensiven, og med 10 minutter igen udlignede Kristrup Boldklub. Kort tid efter tog de også føringen, og så var det dem, som holdt en føring på et par mål.

- I forsvaret prøvede vi flere ting, men vi løste det aldrig. Vi forsøgte at presse dem ud på ydersiden, men de havde stadig for let ved at score, siger Henrik Henriksen.

HF Mors kom ikke tilbage, og derfor endte det med et nederlag på 29-31.

- Det er en ærgerlig følelse, vi står med, fordi med lidt mere kynisme havde vi vundet den her kamp, siger Henrik Henriksen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

HF Mors

Kristrup Boldklub

Resultat: 29-31

Pausestilling: 15-13

Mål: Maria Kristensen 6 Louise Sørensen 5, Malou Rasmussen 4, Caroline Riis 4, Heidi Dybdal 3, Anna Andersen 2, Astrid Hyldig 2, Signe Overgaard 1 og Cecilie Berg 1.