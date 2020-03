Delt udvalg sagde ja til teatersamarbejde

THISTED:Thisted Kommunes erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturvalg traf mandag beslutning om at anbefale et fremtidigt egnsteatersamarbejde med Limfjordsteatret i Nykøbing. Et samarbejde, som reelt vil medføre Thy Teaters ophør som selvstændigt egnsteater.

Men det var et splittet udvalg, hvis flertal enedes om indstillingen til kommunalbestyrelsen, og spørgsmålet delte både Socialdemokratiet og De Konservative i udvalget.

Formand Niels Jørgen Pedersen (V) stod fast på at anbefale oplægget til samarbejde, som Limfjordsteatret har udarbejdet på anbefaling af Thisted og Morsø kommuner. Han fik følge af Preben Holler (S) og Torben Overgaard (K).

Lene Kjelgaard Jensen (K) ville også have en ny egnsteateraftale, men i regi af Thy Teater. Selv om et flertal i Thisted Kommunalbestyrelse har vedtaget ikke at søge egnsteateraftalen for Thy Teater forlænget ind i 2021.

Endelig ville udvalgets næstformand, Preben Dahlgaard (S), blot have en samarbejdsaftale med Limfjordsteatret.

Følelserne taler

- Det er en sag, hvor folk ikke stemmer efter rationale og faglighed, men efter følelser. Tidligere har vi haft uenighed om spørgsmålet i kommunalbestyrelsen, og nu ser vi den så i udvalget. Jeg har dog en vis tillid til, at fornuften vil råde, når vores indstilling bliver forelagt i kommunalbestyrelsen, siger Niels Jørgen Pedersen.

Han ser gerne et styrket samarbejde med Limfjordsteatret, som Thisted Kommune tidligere har haft.

- Vi kan lige så godt gå hele vejen og få statskronerne med. Så får vi et egnsteater på et højere niveau, end vi hidtil har haft, og det er det, der er humlen i sagen, siger udvalgsformanden med henvisning til, at Statens Kunstfond i sin evaluering har kritiseret Thy Teater for at producere forestillinger på for lavt kunstnerisk niveau og for at indkøbe for mange gæstespil.

Thy Teater kan godkendes

Det sidste mener Lene Kjelgaard Jensen, at man ikke skal tage så tungt:

- Der er flere egnsteatre, som får en negativ bedømmelse ud fra en SWOT-analyse over positive og negative sider, uden at det fører til lukning. Jeg synes ikke, det er os, der skal lukke vores eget teater, og vi vil have en bedre økonomi ved at opretholde det. Vil staten ikke godkende os, står vi i en anden situation, men jeg tror ikke, det er urealistisk at opnå en forlænget aftale med staten, siger Lene Kjelgaard Jensen.

Det har ikke været muligt at træffe Preben Dahlgaard for at få uddybet hans særstandpunkt om en samarbejdsaftale.