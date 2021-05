Demonstration i Nykøbing: Masser af røde hjerter på Klostertorvet

NYKØBING:Samklang stod i går bag en demonstration mod hjemsendelse af syriske flygtninge, og ifølge den lokale forening dukkede der 200 mennesker op på Klostertorvet i Nykøbing.

Det oplyser Samklang i en pressemeddelelse.

- Det varmer, at så mange lokale har indset det horrible i at sende de syriske flygtninge tilbage til et rædselsregime, siger Birgit Morthorst, formand for Samklang, i pressemeddelelsen.

Den lokale forening fortæller, at demonstrationen forløb med uddeling af røde hjerter, som til sidst blev plantet.

Demonstration i Nykøbing. Foto: Jamal Mekdad

Undervejs i demonstrationen var en række talere, herunder en sundhedsplejerske og politiker, en lektor og politiker, en syrisk studerende, en ung gymnasieelev, en musiker og højskoleforstander. Også et par unge syrere var kommet fra Skive og bad også om at få ordet, fortæller foreningen.

Blandt de demonstrerende var ikke kun morsingboer. Folk var også kørt fra Salling og Thy for at deltage i protesten, oplyser Samklang.

Demonstration i Nykøbing. Foto: Jamal Mekdad

Udover de 200 hjerter, som Samklang havde lavet, melder foreningen også om medbragte skilte med støttende budskaber.

- Hvis ikke vi, der til daglig arbejder for at integrere og hjælpe, skulle stå forrest i protesten, hvem skulle så? Nogen måtte gøre noget, siger Birgit Morthorst om baggrunden for at indkalde til gårsdagens demonstration.