Den grimme plet i bymidten sat til salg

NYKØBING:Var det noget med en 3000 kvadratmeter byggegrund lige midt i Nykøbing? En sådan sætter Morsø Kommune nu til salg. Frem til fredag 14. januar klokken 11 er det muligt at give bud på den såkaldte Rabenhøj-grund på Grønnegade 5 uden en fastsat mindstepris.

- Vi hørte under valgkampen, at almennyttigt boligbyggeri i Nykøbing er efterspurgt, og derfor har vi i økonomiudvalget besluttet at give det en chance. Det er ingen hemmelighed, at den store grund bag gågaden ikke pynter i bybilledet, og kan vi få en eller flere investorer på banen, vil det være fint. Det vil være muligt at bygge punkthuse op til fem etager, og det måtte gerne være en kombination af almene boliger og eksklusive ejerboliger, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Kommunen købte den 2974 kvadratmeter store grund i slutningen af 2017. Den havde længe stået på kommunens ønskeseddel, men prisen havde været i vejen. Dengang endte den på tre millioner kroner. Sælgeren var en autoforhandler i Viborg.

Navnet Rabenhøj skyldes Arne Rabenhøj, der frem til 1980 drev autoforretning for General Motors med tilhørende værksted. Senere videførtes autoforhandlingen af andre frem til omkring 2005, hvorefter bygningerne blev revet ned.

Ikke hotel og restaurant

Rabenhøjs forgænger havde dog allerede under Besættelsen solgt en del af grunden fra til en restauratør og i den forbindelse underkastet sig en deklaration om, at der ikke senere må etableres hotel eller restauration på grunden. Desuden skal der være udkørsel til Grønnegade, idet byens rutebilstation tidligere lå på nabogrunden. Disse servitutter gælder stadig.

Sådan husker mange morsingboer autoforretningen på Grønnegade 5. Billedet er fra slutningen af 2004, hvor Rabenhøjs efterfølgere havde besluttet at lukke butikken. Arkivfoto: Bo Lehm

- Tiden må vise, hvad der er interesse for, og det kan både være boliger og butikker. Vi har sat en kort tidsfrist og samtidig åbnet for frie bud, men dog ikke sådan, at kommunen vil sælge grunden til enhver pris, siger borgmesteren.

Specialist Pia Thybo, der styrer kommunens grundsalg, siger at der har været henvendelser vedrørende Rabenhøj-grunden. Ud over en annoncering i ugeavisen i den kommende uge, vil der kun blive averteret med grunden og betingelserne på Morsø Kommunes hjemmeside.