Den krakkede Fjordbank Mors trækker fuldt hus

ØSTER JØLBY: Selv om det er næsten 10 år siden, at øens storbank krakkede, er interessen for banken usvækket. 240 mødte frem, da NORDJYSKE inviterede til arrangement om historien om bankens storhed og fald

Det har sat dybe spor i et morsingboernes selvforståelse, at øens store pengeinstitut krakkede i efterdønningerne af finanskrisen i 2011. Cirka 90 procent af Morsø indbyggere var kunder i banken, og efter krakket stod man uden lokalt pengeinstitut, uden den store mæcen til Morsøs fritidsliv og for en stor dels vedkommende: Med en stak værdiløse aktier.

Tirsdag inviterede NORDJYSKE Medier til oplæg og gennemgang af hele historien om Fjordbank Mors og om årsagerne til krakket i de ottekantede forsamlingshus i Øster Jølby, og de 240 billetter og flere på venteliste vidner om, at krakket stadig fylder – og nager.

- En lære er, at et lokalt pengeinstitut bør tænke sig vældigt godt om, før man investerer i projekter uden for sit lokalområde. Hvorfor skal det pinedød være et mål at være størst?

Sagde NORDJYSKE-journalist Lars Løcke under sin gennemgang af krakket, der blandt andet skyldtes investeringer i ejendomsprojekter i hovedstaden.

Tidligere borgmester på Mors Lauge Larsen (S) fortalte om forløbet i dagene op til og efter bankkrakket, blandt andet om kommunens bestræbelser på at skaffe hjælp til øens nødlidende erhvervsliv:

- Noget, jeg har hæftet mig ved i forbindelse med bankens konkurs er det personsammenfald, der var i bestyrelsen i banken og i fonden bag banken. Det tror jeg, at vi kan lære af: At der er brug for bestyrelser og aktionærer, der tør stille spørgsmål, sagde Lauge Larsen.