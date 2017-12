Dencker bygger ny hal til

NYKØBING: Dencker A/S vokser med 1000 kvadratmeter, for virksomheden har netop taget de første skridt mod en ny produktionshal på 1000 kvadratmeter.

Hallen, som bygges af lokale håndværkere, skal efter planen stå klar i løbet af foråret.

- Vi oplever ganske enkelt meget vækst. Dertil kommer, at meget produktion flyttes tilbage til Danmark fra for eksempel Kina, siger direktør Anders Dencker og peger på konkurrencedygtige priser, god service og kvalitet som mulige grunde.

- For et år siden, inden vi overtog værktøjs - og plastproduktion fra Oticon i Thisted, var vi begyndt at planlægge en udvidelse, fortæller han.