Der røg også en flaske gennem smadret vindue ind til socialdirektøren

NYKØBING:Det var ikke alene en sten, men også en fyldt flaske, der natten til tirsdag blev kastet gennem et vindue til socialdirektørens kontor i Morsø Kommunes administrationsbygning på Jernbanevej i Nykøbing.

Begge genstande røg gennem det knuste glas og landede inde på kontoret.

- Vi undersøger begge genstande for dna-spor fra gerningsmanden. Flasken var en snaps- eller sodavandsflaske af glas, og den var fyldt med en væske, som vi tror er brændbar, siger politikommissær Jørgen Jensen, Thisted Politi.

Politiet mødte talstærkt frem, efter at alarmen var gået klokken 00.22.

Klodset hærværk

Var der tale om en såkaldt molotovcocktail?

- Det ved jeg ikke. Hvis det var, så var det i en klodset og ufarlig udgave. Vi undersøger sagen som en ren hærværkssag. Hvis gerningsmanden har villet nogen på kommunen noget ondt, så ville forseelsen nok ikke være foregået midt om natten, siger Jørgen Jensen.

Han oplyser, at stenen ikke var en natursten, men et stykke flise, som var pillet op af jorden i nærheden. Henrik René Christensen, direktør for social, sundhed og beskæftigelse i kommunen, sagde dagen efter til Nordjyske, at han ikke er bekendt med, at kommunen skulle have modtaget trusler, og at episoden ikke umiddelbart giver anledning til at forstærke overvågningen af administrationsbygningen.