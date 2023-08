Designerstole stjålet fra sommerhus

Ejerne opdagede hurtigt, at nogen var brudt ind i deres fritidshus på Gammel Færgevej i Sillerslev. De anmeldte allerede episoden til politiet lørdag formiddag klokken 10.23, og indbruddet var sket fra midnat fredag og indtil kort forinden.

Det forsvundne har en betragtelig værdi, idet der er tale om designerstole tegnet af koryfæer som Hans Wegner og Kaare Klint. Ud over det har politiet i øjeblikket ikke andre spor, end at tyvene er kommet ind ved at bryde en bagdør til huset op.